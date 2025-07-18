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Trump'ın Sağlık Durumu Açıklandı

Trump\'ın Sağlık Durumu Açıklandı
18.07.2025 03:33
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Beyaz Saray, Trump'ın kronik damar rahatsızlığı olduğunu ve sağlığının genel olarak iyi olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde morluklar olduğunu gösteren görüntüler sonrası Beyaz Saray, başkanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın kronik bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurdu.

Leavitt, yakın zamanda bacaklarında şişlik yaşayan Trump'ın tanı amaçlı damar muayenesi de dahil olmak üzere "kapsamlı bir incelemeden" geçtiğini söyledi.

Trump'ın morarmış elini gösteren fotoğraflar için Leavitt, "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" dedi.

79 yaşında Trump'ın "standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası" olarak aspirin kullandığı da kaydedildi.

Donald Trump, sık sık sağlığının iyi olduğunu dile getiriyor. Bir keresinde kendisini "şimdiye kadar yaşamış en sağlıklı başkan" olarak da tanımlamıştı.

Son muayenede keşfedilen damar rahatsızlığına kronik venöz yetmezlik adı veriliyor.

Bu rahatsızlık, bacak damarlarının dolaşım sırasında kanı kalbe geri pompalayamaması ve kan birikmesi ile gelişiyor. Vücutta şişlikler ortaya çıkıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "derin ven trombozu veya arter hastalığı belirtisi olmadığını" ve test sonuçlarının "normal sınırlar içinde" olduğunu söyledi.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella da haberler sonrası gazetecilere bir bilgilendirme yaptı ve bu durumun özellikle 70 yaş üstü kişilerde "iyi huylu ve yaygın" olduğunu kaydetti.

Barbabella, ek testlerin Trump'ta "kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya sistemik hastalık belirtisi" göstermediğini belirtti.

Doktor, genel olarak Trump'ın sağlığının "mükemmel" olduğu sonucunu duyurdu.

Fotoğrafçılar, 13 Temmuz'da New Jersey'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Trump'ın şişmiş bacaklarını görüntülemişiti.

Bu haftanın başlarında çekilen fotoğraflarda ise, Bahreyn Veliah Prensi Salman bin Hamad bin İsa El Halife ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında Trump'ın morarmış elleri görülüyordu.

Benzer şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de elleri mordu.

Şişmiş bacaklar ve morluklar, sosyal medyada Trump'ın kamuoyuna açıklanmayan bir hastalık geçiriyor olabileceği yönünde söylentilere yol açtı.

Trump, Ocak ayında ikinci dönemi için yemin ederek göreve başladığında 78 yıl, yedi aylıktı. Bu da onu göreve başlayan en yaşlı başkan yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'ın Sağlık Durumu Açıklandı - Son Dakika

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