Trump'ın Vatandaşlık Kararı Yüksek Mahkeme Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'ın Vatandaşlık Kararı Yüksek Mahkeme Tarafından İptal Edildi

Trump\'ın Vatandaşlık Kararı Yüksek Mahkeme Tarafından İptal Edildi
30.06.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Mahkeme, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldırma kararını altı oyla iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ülkede doğan herkese vatandaşlık verilmesini sonlandırmak için' göreve gelir gelmez imzaladığı kararname Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Trump 20 Ocak 2025'te göreve başlar başlamaz, ABD topraklarında doğan her bebeğe doğrudan vatandaşlık verilmesi uygulamasını kaldırmak istemişti.

Kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu.

Fakat Seattle eyaletinde bir yargıç 23 Ocak 2025'te bu kararın yürütmesini durdurdu.

Ardından ABD Yüksek Mahkemesi,

Değerlendirme sonucu Yüksek Mahkeme yargıçları üçe karşı altı oyla kararnameyi iptal etti.

Karar, ABD'de yasa dışı yollarla veya geçici statüde bulunan ebeveynlerin çocuklarının, ABD Anayasası uyarınca "doğuştan vatandaş" olduklarını belirten Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts tarafından kaleme alındı.

Roberts karar metninde, ABD İç Savaşı'nın ardından, özgürlüğüne kavuşmuş ve ABD topraklarında doğmuş eski kölelerin vatandaşlık statüsü meselesini çözüme kavuşturmak amacıyla kabul edilen anayasanın 14. maddesinin tarihçesine atıfta bulunuyor.

Roberts, "Vatandaşlık, hem o dönemde hem de günümüzde, haklara sahip olma, yani siyasi topluluğumuza özgürce katılma hakkı anlamına geliyordu. Bu maddeyi hazırlayanlar, bu vaadi 'bu topraklarda özgür doğan herkese' vermişlerdi" yazdı ve "Bizler bugün bu vaadi yerine getiriyoruz" diye ekledi.

Henüz kararla ilgili bir yorum yapmayan Trump, yıllardır doğumla vatandaşlık hakkına son vermeyi göçmenlik politikalarının temel bir unsuru haline getirdi.

2015'te bile bu uygulamayı "yasadışı göç için en büyük cazibe merkezi" olarak nitelendirerek kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Trump birkaç hafta önce, sosyal medyada ABD'nin doğumla vatandaşlık hakkının getirdiği "prangalarla" yaşayamayacağını ifade eden bir paylaşım yapmıştı.

Trump ayrıca, "Bu durum gerek ekonomik gerekse diğer açılardan sürdürülebilir değil, ayrıca dünyada kayda değer hiçbir ülke bu uygulamayı sürdürmüyor" diye eklemişti.

ABD Başkanı, geçmişte gümrük vergileri gibi konularda hedeflerinin Yüksek Mahkeme tarafından engellenmesine öfkeyle tepki göstermişti.

14. madde 1868'de ABD İç Savaşı'nın sona ermesinin ardından yürürlüğe girmişti.

13. maddeyle 1865'te köleliğe son verilmiş, 14. madde ise eski kölelerin vatandaşlık durumunun çözümlenmesi için anayasaya eklenmişti.

14. maddeden önce görülen davalarda Afrika kökenlilerin ABD vatandaşı olamayacağı hükümleri veriliyordu.

Ancak bu değişiklik, bu tür mahkeme kararlarını geçersiz kılmış ve ABD topraklarında doğan her bireyin ülkenin vatandaşı olma hakkına elde edebilmesini güvence altına almıştı.

1898'de Çin kökenli Wong Kim Ark'ın ABD'ye açtığı dava ile 14. madde, göçmen ailelerinin çocukları açısından emsal oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada 24 yaşındaki Wong, Çinli bir çiftin çocuğu olarak ABD topraklarında dünyaya gelmesine karşın, ülkeye girişine izin verilmediğini iddia etti ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

O tarihten sonra, bugüne kadar, konuyla ilgili başka bir dava görülmedi.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Vatandaşlık Kararı Yüksek Mahkeme Tarafından İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
15 yıldır dikiyor: Sadece 3 günde yapıp 20 bin liraya satıyor 15 yıldır dikiyor: Sadece 3 günde yapıp 20 bin liraya satıyor

18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:21
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Vatandaşlık Kararı Yüksek Mahkeme Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.