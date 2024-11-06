Trump\'ın zaferinden sonra Kamala Harris destekçileri sessizliğe büründü

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Seçim gecesi başlangıçta bir DJ'in çaldığı parti müzikleri eşliğinde, dev ekranlarda sessiz CNN yayını izleyen Demokratlar, sadece Harris'in Washington, Hawaii ve Virginia'daki zaferlerinde ses düğmesini açtılar.

Ancak CNN'de John King, Harris'in zafer şansının daraldığını rapor ettikçe, DJ'in müziği tekrar yükseliyordu. Trump'ın zaferi giderek kesinleşirken, bazı Harris destekçilerinin birbirlerine sarıldıkları görüldü.

Benzer manzaralar ABD genelindeki seçim izleme partilerinde ve hatta İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'Yurtdışı Demokratları' buluşmasında da yaşandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim izleme partisi, Trump'ın ilk salınan eyaleti kazandığını açıklamasıyla son saatlerde sessizliğe büründü. Washington DC'deki Howard Üniversitesi'nde (Harris'in mezun olduğu okul) toplanan destekçiler, büyük ekranlarda Cumhuriyetçi adayın oyları arttıkça umutsuzluğa kapıldılar.

Kampanya eş başkanı Cedric Richmond'un sahneye çıkıp Demokratlara başkan adaylarının konuşma yapmayacağını söylemesinin ardından, birçok kişi umutlarını tamamen yitirerek evlerine döndü.