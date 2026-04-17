Trump: İran'la Anlaşmaya Çok Yakınız
Trump: İran'la Anlaşmaya Çok Yakınız

Trump: İran\'la Anlaşmaya Çok Yakınız
17.04.2026 11:48
Trump, İran ile görüşmelerin ilerlediğini ve anlaşmanın bu hafta sonu yapılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir sonraki doğrudan görüşmenin bu hafta sonu olabileceğini belirterek, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas ziyareti öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile yürütülen müzakerelerin yoğun ve verimli bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Trump, bu hafta sonu Tahran yönetimiyle yeni bir doğrudan görüşme gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Yakın zamanda olumlu gelişmeler beklediklerini belirten Trump, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

İran'daki yeni yönetimle uyum içinde çalıştıklarını savunan Trump, masadaki mutabakatın Tahran'ın nükleer silaha sahip olmamasını da kapsadığını vurguladı. İran tarafının bu şartı kesin bir dille kabul ettiğini ve yer altındaki nükleer kalıntıları ABD'ye teslim etme konusunda uzlaştıklarını ileri süren Trump, birçok başlıkta mutabakat sağlandığını dile getirdi. Sürecin ilerlemesinde Pakistan'ın üstlendiği ara buluculuk rolünün önemine de değinen Trump, İslamabad yönetimine teşekkür ederek, nihai anlaşmanın Pakistan'ın başkentinde imzalanması durumunda bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirebileceğinin sinyalini verdi.

İran ile anlaşmaya yakın olduklarını yinelemesine rağmen diplomatik çabaların başarısız olması halinde savaşın devam edeceği uyarısında bulunan Trump, yeni İranlı liderlerin öncekilere kıyasla uzlaşmaya daha yatkın olduğunu savundu. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir soru üzerine Trump, Tahran'ın anlaşmayı arzuladığını ve iki ay önce reddettiği şartları bugün kabul etmeye hazır olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya da değinen Trump, anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte boğazın yeniden deniz trafiğine açılacağını, bu adımın petrol fiyatlarını daha da düşüreceğini ve 'bedava' petrole kavuşacaklarını iddia etti.

İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük geçici ateşkes sürecini de değerlendiren Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olumlu telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. İki ülke liderinin gelecek bir veya iki hafta içinde Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildiren Trump, bu temaslar sonucunda kapsamlı bir anlaşmaya varılacağına inandığını dile getirdi. Söz konusu anlaşmanın Hizbullah'ı da kapsayacağını ve onların da şartlara uyacağını düşündüğünü belirten Trump, şartların olgunlaşması halinde Lübnan'ı da ziyaret edebileceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump: İran'la Anlaşmaya Çok Yakınız - Son Dakika

