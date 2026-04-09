Trump, İran'la Müzakere Sürecini Başlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump, İran'la Müzakere Sürecini Başlattı

Trump, İran\'la Müzakere Sürecini Başlattı
09.04.2026 04:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki ateşkes ve müzakereler, Orta Doğu'daki gerginliği etkiliyor.

Bir gün içinde Donald Trump, İran'ın medeniyetinin "bu gece yok olacağını" söylemekten, Pakistan'da İran'ın on maddelik planının müzakere için "uygulanabilir" bir temel olduğunu ilan etmeye geçti.

Ateşkes, her şeyden önce, 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a karşı savaşa girmesinden bu yana ateş altında yaşayan Orta Doğu'daki tüm siviller için bir soluklanma dönemi.

Buna Lübnan halkı dâhil değil. İsrail, ateşkesin Lübnan için geçerli olmadığında ısrar ettikten sonra büyük ve ölümcül bir hava saldırısı dalgası başlattı.

Başka yerlerdeki bu nefes alma süresi uzun sürmeyebilir. Hem İran'ın hem de ABD'nin savaşı bitirmek için güçlü nedenleri var. Ancak kamuya açık şekilde ilan ettikleri pozisyonlar birbirinden çok uzak. Birbirine güvenmeyen iki taraf arasında bir anlaşmaya varmayı denemek için önlerinde iki hafta var.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ateşkesi "kırılgan bir ateşkes" olarak nitelendirdi. Bu gerçekçi bir değerlendirme.

Her iki taraf da aynı anda zafer ilan ederken daha az gerçekçi iddialar ortaya atılıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da gazetecilere bunun ABD için "büyük V harfiyle askeri bir zafer" [İngilizcede "zafer" anlamına gelen "victory" kelimesine atfen], "tarihî ve ezici" bir başarı olduğunu söyledi.

"Dünyanın önde gelen terör sponsoru devletinin, kendisini, halkını ya da topraklarını savunmakta tamamen yetersiz olduğu kanıtlandı," dedi.

Aynı ölçüde abartılı iddialar, rejimin ezici bir zafer elde ettiğini savunduğu Tahran'dan da geliyor.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, sosyal medyada "dünya yeni bir güç merkezini kucakladı ve İran çağı başladı" dedi.

Trump'ın destekçileri, ABD ve İsrail'in İran'a verdiği inkâr edilemeyecek ölçüdeki ağır hasarın İran'ı müzakereye zorladığını söylüyor. Başkanın destekçileri, Trump'ın açıklamalarının belirleyici müzakere taktikleri olduğunu savunuyor. Tehditleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek eylemler olarak yorumlanabilecek ifadeler içeriyordu.

İranlılar ise rejimin direncinin, ABD ve İsrail gücüne karşı koyabilmesinin, balistik füzeler ve insansız hava araçları fırlatmaya devam edebilmesinin ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebilmesinin, Amerika'nın müzakereleri kendi on maddelik planları temelinde kabul etmesine yol açtığına inanıyor.

Plan, Amerikalıların kabul etmesinin İran'ın ABD'nin pozisyonlarını kabul etmesi kadar zor olacağı maddeler içeriyor.

Bunlar arasında İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki askerî kontrolünün tanınması, tazminat talepleri, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması bulunuyor.

Taraflar İslamabad'a gittiğinde, Pakistanlıların kalıcı bir anlaşmayı kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı belli olmasa da, savaş ve sonuçları Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor.

Hem Başkan Trump hem de Başbakan Netanyahu İran'a saldırı emrini verdiklerinde, İran'da rejim değişikliğinin geleceğini söylemişti. Başkanın üst düzey İranlı liderlerin öldürülmesini yeni bir rejimin başlangıcı olarak sunma girişimine rağmen bu olmadı.

Ülke içindeki İran rejimi muhalifleri, rejimin düşmesini umanlar, savaşın nasıl sona eriyor olabileceği nedeniyle kendilerini güvende hissetmeyecekler.

ABD ve İsrail'in düşeceğini söylediği bir rejim, şimdi müzakerelerde tam bir ortak olacak. İran, konumunu güçlendirmeye çalışacak. Sadece birkaç hafta önce Trump, rejimin koşulsuz teslimiyetini talep ediyordu.

İslamabad görüşmelerinin, ABD ve İsrail İran'a yönelik savaşını yenilediğinde ilerleme kaydediyor gibi görünen Cenevre görüşmelerinden nasıl farklı olacağı hiç de net değil.

Cenevre'de, İran'ın nükleer silah yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaderi de dâhil olmak üzere nükleer dosya hakkında yeni bir anlaşma tartışılıyordu.

Diğer bir unsur, İslamabad'da da gündemin üst sıralarında yer alacak: Hürmüz Boğazı. Boğaz, İran için yeni bir caydırıcılık kaynağına dönüştü. ABD ve İsrail savaşa geri dönerse, İran'ın küresel ekonomik zarara yol açabilecek şekilde boğazı kolaylıkla kapatabileceğini gösterdi.

28 Şubat'tan önce uluslararası deniz taşımacılığı boğazdan serbestçe geçebiliyordu.

Şimdi İran, ateşkes süresince boğazı gemilere yeniden açacağını, ancak hareketlerinin İran ordusuyla koordine edilmesi şartıyla izin vereceğini söylüyor. İran, bu düzenlemenin devam etmesini isteyecek ve Süveyş Kanalı'ndan geçişte ödenen türde geçiş ücretlerini de talep edebilir.

İsrail, ateşkese giden diplomasi sürecinin bir parçası değildi. Netanyahu, İslâm Cumhuriyeti'ne daha fazla zarar vermek istiyordu. İsrail'de seçim yılı olması nedeniyle muhalefet lideri Yair Lapid de dâhil olmak üzere siyasi rakipleri, Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. İran'a karşı kazanılan taktiksel zaferlerin, stratejik bir ilerlemeye dönüşmeyeceği ihtimali onları endişelendiriyor.

Çin, ateşkes öncesi süreçte rol oynadı; bu da İslamabad görüşmelerinde güçlü bir etkiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bu, Orta Doğu'daki etkisini daha da artıracak.

Trump'ın dili de sonuçlar doğuracak. Müttefiklerle, özellikle NATO içinde ilişkileri zedeledi. Britanyalı siyasetçilerin, Sir Keir Starmer'a yönelik hakaretlerini ve Kraliyet Donanması'yla alay etmesini unutması zor olacak.

Körfez Arap devletleri ABD ile ilişkileri koparmayacak, ancak Amerikan güvenlik ilişkilerini yeniden değerlendirecekler.

Ve bir ABD başkanının, tüm bir medeniyete yönelik potansiyel soykırımsal bir saldırı tehdidi de dâhil olmak üzere, savaş suçlarına varabilecek eylemleri benimser şekilde konuşmasının görüntüsü ve sesi, Trump'ın hukuka ve ahlaka bakışı konusunda dünya genelinde derin ve alarm verici sorular ortaya çıkardı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, İran'la Müzakere Sürecini Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı
Ateşkes Lübnan’ı da kapsayacak Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak
İki haftalık ateşkes başladı İşte İran’ın Trump’a sunduğu 10 madde İki haftalık ateşkes başladı! İşte İran'ın Trump'a sunduğu 10 madde
Aile Katliamı: Emekli Uzman Çavuş İntihar Etti Aile Katliamı: Emekli Uzman Çavuş İntihar Etti
İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti İntihara kalkışan şahsı polis 3 saatte ikna etti
’Dur’ ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza 'Dur' ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza
Kuzey Kore’nin “tanımlanamayan bir roket“ fırlattığı bildirildi Kuzey Kore'nin "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 05:05:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump, İran'la Müzakere Sürecini Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.