Trump, İsrail Büyükelçisi Olarak Huckabee’yi Atadı - Son Dakika
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Trump, İsrail Büyükelçisi Olarak Huckabee’yi Atadı

Trump, İsrail Büyükelçisi Olarak Huckabee’yi Atadı

Donald Trump, İsrail Büyükelçiliği için Mike Huckabee'yi atayacağını duyurdu.

13.11.2024 05:12
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Beyaz Saray’daki ikinci dönemine Ocak ayında başlayacak olan Donald Trump, İsrail Büyükelçiliği görevine Mike Huckabee’yi atayacağını duyurdu.

Mike Huckabee, İsrail tezlerine verdiği güçlü destekle bilinen evanjelist bir siyasetçi.

Evanjelistler ABD'de Hristiyan toplumun tutucu kanadı olarak görülüyor.

Yahudilerin "Tanrı'nın Seçilmiş Halkı", Kutsal Topraklar'ın da Yahudilerin malı olduğuna inanıyorlar.

Bazı çevreler, evanjelistleri "Siyonist Hristiyanlar" olarak da nitelendiriyor.

Mike Huckabee, iki devletli çözüme karşı çıkan tarafta yer alıyor.

Eski Arkansas Valisi, ilk kez 1973’te gittiği İsrail’e sonrasında defalarca kez evanjelist Hristiyan kafilelerle geri döndü.

Huckabee, 2018 yılında Batı Şeria’daki Efrat’ta yasadışı bir yerleşimi ziyaret etmiş ve baret takarak bir evin inşasına tuğla taşımıştı.

2008 yılında başkan adayı olmak için kampanya yaptığı süreçte “Gerçekte Filistinli diye bir şey yok” demişti.

2016’da yeniden aday olduğu yarışta ise Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesini destekleyeceği sözünü vermişti. de Donald Trump’a çağrı yaparak Batı Şeria’nın ilhakını desteklemesini istemişti.

Huckabee, Uluslararası Adalet Divanı’nın bu yerleşimlerin İsrail'in "ayrılmaz bir parçası" olduğunu da savundu.

Trump atamaya ilişkin paylaşımında, “Mike her zaman mükemmel bir kamu görevlisi, Vali ve inanç lideri oldu. O İsrail'i ve İsrail halkını seviyor ve aynı şekilde İsrail halkı da onu seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çalışacak” mesajı verdi.

İsrail’de yayın yapan sol liberal görüşlü Haaret gazetesi, Huckabee’nin yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi ile yakın ilişkide olduğunu yazdı.

İsrail’deki önde gelen aşırı sağcı siyasetçiler, Huckabee ismini sevinçle karşıladı.

Maliye bakanı Bezalel Smotrich, Huckabee için İsrail’i daha güvenli yapacak “sadık bir dost” ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir de X paylaşımında bayrak ve kalp emojileriyle "Mike Huckabee" yazdı.

İsrail'deki aşırı sağ siyasetçiler, Trump'ın başkanlığının Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin ilhakının önünü açmasını umuyor.

Beyaz Saray'da birkaç ayı kalan Joe Biden, iki devletli çözümü savunuyordu.

69 yaşındaki Huckabee, uzun süre sonra bu görevi yapacak ilk Yahudi olmayan Amerikalı olacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump, İsrail Büyükelçisi Olarak Huckabee’yi Atadı - Son Dakika

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