Trump: Kırım, Rusya'da kalacak - Son Dakika
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Trump: Kırım, Rusya'da kalacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını söyledi. Trump'ın bu açıklamayı özel temsilcisi Witkoff'un Putin'le görüştüğü esnada yapması ise dikkat çekti. Öte yandan Ukrayna Dışişleri'nden de Trump'ın sözlerine yanıt gecikmedi.

25.04.2025 13:41  Güncelleme: 14:23
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ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff'un Kremlin'de Putin'le görüştüğü sırada bir dergiye verdiği mülakatta Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Rusya'da kalacağını açıkladı.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN DAYANDIĞI İLKELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanımayacağı da dahil olmak üzere barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Trump'ın ilk Başkanlık dönemindeki Dışişleri Bakanı Pompeo, 2018 yılında ABD'nin "Rusya'nın Kırım'ı ilhak girişimini" reddettiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar devam etme sözü verdiğini söylemişti.

"ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Açıkladığı gümrük tariflerinin ardından Çin lideri Xi Chinping'in de kendisini aradığını belirten Trump, "Anlaşma için görüşmeler sürüyor" dedi. Trump ayrıca, ilk Başkanlık döneminde uyguladığı, İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'ın dahil olacağını umduğunu belirtti.

"HAMANEY İLE GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ?"

Röportajda sorulan, "İran lideri Hamaney'le görüşür müsünüz?" sorusuna ise Trump, "Elbette" yanıtını verdi.

Trump: Kırım, Rusya\'da kalacak
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Son Dakika Dünya Trump: Kırım, Rusya'da kalacak - Son Dakika

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