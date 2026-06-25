Trump: Erdoğan'a saygıdan NATO Zirvesi'ne gidiyorum - Son Dakika
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Trump: Erdoğan'a saygıdan NATO Zirvesi'ne gidiyorum

Trump: Erdoğan\'a saygıdan NATO Zirvesi\'ne gidiyorum
25.06.2026 08:33
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını belirtti. Trump, Erdoğan'ı 'harika bir lider' ve 'dostu' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne vurgu yaptı. Ayrıca Almanya, İngiltere ve İspanya'yı NATO katkıları konusunda eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı' gideceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, ABD-İran müzakerelerini ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var. O kadar güçlü ki, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var" diye konuştu.

ALMANYA, İNGİLTERE VE İSPANYA'YA ELEŞTİRİ

Almanya, İngiltere ve İspanya'yı eleştiren Trump, "İspanya tam bir felaket, berbat. Hiçbir şey ödemek istemiyorlar. İspanya iyi bir ittifak üyesi değil. İngiltere ise ölüyor; Kuzey Denizi'ni petrol aramaya açmalılar. NATO'dan tek istediğim sadakat. Almanya'da 50 bin askerimiz var, küçük bir jest istiyoruz, hemen 'Bunu yapamayız' diyorlar" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin ittifak için çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülke liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: Erdoğan'a saygıdan NATO Zirvesi'ne gidiyorum - Son Dakika

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