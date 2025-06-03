Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması durumunda Türkiye'deki görüşmeye açık - Son Dakika
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Dünya

Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması durumunda Türkiye'deki görüşmeye açık

Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması durumunda Türkiye\'deki görüşmeye açık
03.06.2025 10:23
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BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alması durumunda Türkiye'deki olası bir görüşmeye katılmaya açık olduğunu belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alması durumunda Türkiye'deki olası bir görüşmeye katılmaya açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Leavitt, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelmesinin zamanının geldiğini söylüyor. Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Sözcü Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi fakat her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması durumunda Türkiye'deki görüşmeye açık - Son Dakika

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