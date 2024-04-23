Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı

Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlandığı davada duruşmalar başladı. Savcılar, Trump'ın kayıtlarda tahrifat yaparak seçimi etkilemeye çalıştığını iddia ederken, Trump'ın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Davanın ikinci haftasında, savcı ve savunma ekibi jüriye açılış konuşmalarını yaptı. Savcılar, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in talimatıyla kayıtlarda tahrifat yaptığını iddia etti. Savcılar ayrıca, ödemenin seçime müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Trump'ın seçim kampanyasında panik yarattığını söyledi. Trump'ın savunma ekibi ise savcılığın baş tanığı olan Cohen'e saldırarak iddiaları çürütmeye çalıştı.

23.04.2024 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016'da yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı davada duruşmalar başladı.

Davanın ilk duruşmasında savcı, “Bu bir seçim sahteciliğiydi, çok açık ve basit bir şekilde” ifadesini kullandı.

Trump’ın avukatıysa, müvekkilinin herhangi bir suç işlemediğini ve bir seçimi etkilemeye çalışmanın yasadışı olmadığını savundu. Avukatı Donald Trump için “Bir masumiyet örtüsüne sarılı halde” tanımını da yaptı.

Trump, kayıtlarda tahrifat yapmakla ilgili 34 farklı suçlama ile gerçek adı Stephanie Clifford olan Stormy Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğini reddediyor.

Manhattan’daki mahkeme binasında görülen davanın ikinci haftasında, iki taraf da jüriye açılış konuşmalarını yaptı.

Savcı Matthew Colangelo, Trump’ın eski avukatı ve o zamanki sağ kolu Michael Cohen’in, Trump şirketler topluluğunun baş mali yetkilisi Allen Weisselberg ile birlikte, Trump’ın talimatıyla kayıtlarda tahrifat yaptığını iddia etti.

Savcılar, Cohen’in Daniels’a yaptığı ödemeyi saklamak için, faturalar, çekler ve muhasebe kayıtlarında tahrifat yaptığını iddia ediyor.

Savcı, işletme kayıtlarında bu ödemelerin “Cohen ile yapılan bir anlaşma uyarınca alınan hukuk hizmeti karşılığında” yapıldığının yazıldığını belirtti ve “Bunlar yalandı” dedi.

Savcı ayrıca, Trump’ın bu sus payı ödemesini seçmenlerin Trump’ın Daniels ile ilişkisini öğrenmemesi için yaptığını savundu.

Böylelikle, ödemenin seçime müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bunun da ikinci bir suç oluşturduğu vurgulandı.

Savcılar ayrıca, 2016’daki seçimden birkaç hafta önce ortaya çıkan ve Trump’ın ünlü olduğu için istediği her kadınla yatabileceğini söylediği videonun medyaya yansımasının, Donald Trump’ın seçim kampanyası yönetiminde panik yarattığını söylediler.

Savcı Colangelo “Sanık ve kampanya ekibi, bunun özellikle kadın seçmenler nezdindeki itibarını geri dönülemez bir şekilde tahrip edeceğinden kaygılıydı” dedi.

Colangelo “Ancak Daniels, bir gün sonra ortaya çıkıp, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini söylediğinde, videonun yarattığı sorun daha da büyüdü” diye de ekledi.

Trump'ın savunma ekibi ise savcılığın baş tanığı olan Michael Cohen’e saldırarak iddiaları çürütmeye çalıştı.

Avukatlar, Cohen’i “Trump’a karşı kin güden, güvenilmez bir eski çalışan” diye tanımladı.

Avukat Daniels’i de iddialarıyla “yüzbinlerce dolar” kazanmış bir isim olduğunu savundu ve tanık listesinden silinmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Blance, seçimi etkileme çalışma suçlamalarına da “Seçimleri etkilemeye çalışmakta hiçbir sorun yok. Buna demokrasi deniyor” diye konuştu.

Davanın altı hafta daha sürmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil’de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
00:21 Milli gururumuz Hakan’ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu Milli gururumuz Hakan'ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu
00:07 Bülent Uygun’dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok Bülent Uygun'dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:40 Patıswıss CEO’sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 09:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement