Trump, Stormy Daniels Davasında Suçlandı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016'da yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı davada duruşmalar başladı.

Davanın ilk duruşmasında savcı, “Bu bir seçim sahteciliğiydi, çok açık ve basit bir şekilde” ifadesini kullandı.

Trump’ın avukatıysa, müvekkilinin herhangi bir suç işlemediğini ve bir seçimi etkilemeye çalışmanın yasadışı olmadığını savundu. Avukatı Donald Trump için “Bir masumiyet örtüsüne sarılı halde” tanımını da yaptı.

Trump, kayıtlarda tahrifat yapmakla ilgili 34 farklı suçlama ile gerçek adı Stephanie Clifford olan Stormy Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğini reddediyor.

Manhattan’daki mahkeme binasında görülen davanın ikinci haftasında, iki taraf da jüriye açılış konuşmalarını yaptı.

Savcı Matthew Colangelo, Trump’ın eski avukatı ve o zamanki sağ kolu Michael Cohen’in, Trump şirketler topluluğunun baş mali yetkilisi Allen Weisselberg ile birlikte, Trump’ın talimatıyla kayıtlarda tahrifat yaptığını iddia etti.

Savcılar, Cohen’in Daniels’a yaptığı ödemeyi saklamak için, faturalar, çekler ve muhasebe kayıtlarında tahrifat yaptığını iddia ediyor.

Savcı, işletme kayıtlarında bu ödemelerin “Cohen ile yapılan bir anlaşma uyarınca alınan hukuk hizmeti karşılığında” yapıldığının yazıldığını belirtti ve “Bunlar yalandı” dedi.

Savcı ayrıca, Trump’ın bu sus payı ödemesini seçmenlerin Trump’ın Daniels ile ilişkisini öğrenmemesi için yaptığını savundu.

Böylelikle, ödemenin seçime müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bunun da ikinci bir suç oluşturduğu vurgulandı.

Savcılar ayrıca, 2016’daki seçimden birkaç hafta önce ortaya çıkan ve Trump’ın ünlü olduğu için istediği her kadınla yatabileceğini söylediği videonun medyaya yansımasının, Donald Trump’ın seçim kampanyası yönetiminde panik yarattığını söylediler.

Savcı Colangelo “Sanık ve kampanya ekibi, bunun özellikle kadın seçmenler nezdindeki itibarını geri dönülemez bir şekilde tahrip edeceğinden kaygılıydı” dedi.

Colangelo “Ancak Daniels, bir gün sonra ortaya çıkıp, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini söylediğinde, videonun yarattığı sorun daha da büyüdü” diye de ekledi.

Trump'ın savunma ekibi ise savcılığın baş tanığı olan Michael Cohen’e saldırarak iddiaları çürütmeye çalıştı.

Avukatlar, Cohen’i “Trump’a karşı kin güden, güvenilmez bir eski çalışan” diye tanımladı.

Avukat Daniels’i de iddialarıyla “yüzbinlerce dolar” kazanmış bir isim olduğunu savundu ve tanık listesinden silinmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Blance, seçimi etkileme çalışma suçlamalarına da “Seçimleri etkilemeye çalışmakta hiçbir sorun yok. Buna demokrasi deniyor” diye konuştu.

Davanın altı hafta daha sürmesi bekleniyor.