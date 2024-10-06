Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Düzenledi - Son Dakika
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Dünya

Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Düzenledi

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Donald Trump, Pensilvanya'da suikast girişiminin gerçekleştiği alanda seçim mitingi yaptı.

06.10.2024 10:02
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk eşlik etti.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Trump, destekçilerine "Her zamankinden daha güçlü, daha gururlu, daha kararlı, birlik içinde ve zafere daha yakın olduklarını" göstermek için Butler'da yeniden miting düzenlediğini ifade etti.

Trump suikast girişimine uğradığı Butler'a bu kez Elon Musk ile gitti

MUSK'TAN TRUMP İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Elon Musk'ı sahneye davet eden Donald Trump, Musk'ın "ifade özgürlüğünü koruduğunu" belirtti. Musk ise bir yanda merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise 'yüzünden kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" söyledi.

Trump suikast girişimine uğradığı Butler'a bu kez Elon Musk ile gitti

"BURADA OLAN GERÇEK BİR MUCİZEYDİ"

Başkan yardımcısı adayı J.D Vance ise konuşmasında, 13 Temmuz'u unutmayacaklarını dile getirerek, "En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi" dedi.

Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Düzenledi
Kaynak: DHA

Donald Trump, Elon Musk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Düzenledi - Son Dakika

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