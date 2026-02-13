Trump\'tan İran Anlaşması Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde çok travmatik olacak. Eğer anlaşmaya varamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülen müzakere sürecine dair açıklamalarda bulundu. Anlaşma sağlanamaması halinde Tahran için tablonun ağırlaşacağına işaret eden Trump, "İran ile bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde çok travmatik olacak. Bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine müzakerelerin durdurulması yönünde bir telkinde bulunmadığını, ancak meseleyi tüm boyutlarıyla konuştuklarını kaydeden Trump, son sözün kendisine ait olduğunu vurguladı. Trump, "Netanyahu durumu anlıyor ama nihayetinde bu karar bana kalmış" dedi.

İKİNCİ AŞAMA UYARISI

Olası bir anlaşmanın ABD için adil ve kazançlı olması gerektiğinin altını çizen Trump, aksi senaryoda devreye girecek planlara dikkat çekti. Trump, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak. Bunun peşinde değilim" değerlendirmesinde bulundu.

Müzakere takvimine ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, görüşmelerin süresine dair bir kısıtlama olmadığını, diyaloğun gelecek ay da sürebileceğini ve sürecin kontrolünün tamamen kendi inisiyatifinde olduğunu belirtti.