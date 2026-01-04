Trump'tan ''zafer'' yemeği! Musk da katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan ''zafer'' yemeği! Musk da katıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan \'\'zafer\'\' yemeği! Musk da katıldı
04.01.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan \'\'zafer\'\' yemeği! Musk da katıldı
Haber Videosu

Venezuela'ya hava saldırıları düzenleyen ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. ABD Başkanı Trump operasyonların ardından Mar-a-Lago'da bir yemek düzenledi. Yemeğe ABD'li milyarder Elon Musk da katıldı.

ABD, aylar süren ablukanın ardından Venezuela'ya geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi. Karakas başta olmak üzere birçok eyalette askeri tesisler ve limanlar vuruldu. Operasyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Trump petrol zengini ülkeye düzenlenen baskını "muhteşem bir operasyon" diyerek niteledi. Trump bölgedeki petrol yataklarının ise tam verimli işlenmesi için ABD2li şirketlerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Operasyonun ardından, "Venezuela bizim yönetimimizde olacak" dedi. Öte yandan Madura ve eşi 5 Aralık Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

TRUMP'TAN "ZAFER" YEMEĞİ

ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump Venezuela operasyonlarının ardından Mar-a-Lago'da bir yemek organizasyonu düzenledi. Bu yemekte ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Sürpriz buluşma sosyal medyada gündem oldu.

MUSK TEBRİK ETMİŞTİ

Musk operasyonun ardından sosyal medya hesabından, "Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır." şeklinde paylaşım yapmıştı.

VENEZUELA'YA 1 AYLIK İNTERNET VERECEK

Musk ayrıca, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı. Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

Nicolas Maduro, Teknoloji, Venezuela, Elon Musk, New York, Politika, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan ''zafer'' yemeği! Musk da katıldı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
23:00
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
22:53
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:57:58. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan ''zafer'' yemeği! Musk da katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.