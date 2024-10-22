Trump ve Harris'in Başkanlık Yarışı: Ukrayna Meselesi

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(ANKARA) - ABD seçimlerine 2 hafta kalmışken, ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki mücadele başa baş devam ediyor. İkili arasındaki en büyük görüş farkı, Rusya- Ukrayna savaşı. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın ölçeğini eleştirirken; Harris, Ukrayna'nın savaş alanında başarılı olması için ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanlık seçimlerinin gerçekleştirileceği 5 Kasım'a az bir süre kalmışken, ABD merkezli pek çok anket, Trump ve Harris arasındaki çekişmenin başa baş ilerlediğini gösteriyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, başkan adaylarının söylemleri ve olaylara bakış açıları ABD seçmenleri arasında belirleyici etken olacak. Başkan adayların en büyük görüş farkı ise, Rusya-Ukrayna savaşı konusuna yaklaşımları. Rusya Devlet Başkanı Putin ile "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın ölçeğini eleştirip savaşta hangi tarafın kazanmasını istediğini söylemekten kaçınırken; Harris, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında onu desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

İddialaraa göre Trump, Putin ile temasını sürdürüyor

Trump, ABD medyasına verdiği bir röportajda, geçmişte Putin ile yaptığı bir konuşmaya değinerek, Putin ile "harika bir ilişkisi" olduğunu, Putin'i Ukrayna'da savaşa girmemesi konusunda uyardığını, aksi takdirde Moskova'yı "vuracağını" dile getirdiğini bildirdi. Ancak 2021'de görevden ayrıldığından bu yana Rus liderle konuşup konuşmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "konuştuysa bunun akıllıca bir şey olduğunu" öne sürdü.

Trump, Putin ile geçmişteki konuşmalarına dair yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ona dedim ki; 'Vladimir, eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım. Biz dostuz, yapmak istemiyorum fakat başka çarem yok.' Putin, 'Yok artık.' dedi, ben de 'Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım.' dedim. Biliyorsunuz o kubbelerin altında yaşıyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, "En üst düzeyde yapılan görüşmelerin içeriğini kamuoyuna açıklamama konusunda hala çok sorumlu bir tutum sergilemeyi tercih ediyoruz. Ne yazık ki, bazı dünya liderleri bu pozisyona bağlı kalmıyor ve bu durumda bu tür bilgi 'hijyenine' uymuyorlar. Bu onların vicdanına kalmış bir şey" dedi.

Gazeteci Bob Woodward bir kitabında ismi açıklanmayan bir yardımcısının Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri Putin'le yedi kez görüştüğünü söylediğini aktarmıştı. Biden yönetiminden bir yetkili, Trump-Putin görüşmelerinden haberdar olmadıklarını söyledi. Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilere yaptığı açıklamada "eğer doğruysa bu açıkça kırmızı bayrakları yükseltir" dedi.

Trump daha önce defalarca Rus liderle yakın bir ilişkisi olduğunu ve yeniden seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı birkaç saat içinde sona erdirebileceğini belirtmişti.

Kamala Harris: "Donald Trump başkan olsaydı Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı"

Kamala Harris, dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın başkan seçilmesi halinde doğacak sonuçlara karşı uyarıda bulundu. Kamala Harris, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Trump, Ukrayna konusunu bir günde çözeceğini diyor. Amerikalılar olarak ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmemesi gerektiğini ve ne olduğunu anlaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Harris, "Donald Trump başkan olsaydı Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı" diyerek, Trump'ın "hayranlık duyduğu güçlü bir adam olarak gördüğü birini memnun etmek istediğini" vurguladı.

Kamala Harris, bu yıl NBC News'e verdiği röportajda, savaş ne kadar uzarsa uzasın Ukrayna'nın Washington'dan destek almaya devam edebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i sert bir şekilde eleştiren ve Rusya'nın muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümünden sorumlu tutan Harris, bu yıl Münih Güvenlik Konferası'nda, Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik saldırılarını "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak nitelendirerek, Moskova yetkililerini hesap vermeye çağırmıştı.

Harris, daha önce Donald Trump'ın, ABD'yi NATO'dan uzaklaştırma hedefini de eleştirmişti. Seçim kampanyası sırasında Kuzey Carolina'da konuşan Harris, Trump'ın NATO'dan ayrılmayı önererek ABD müttefiklerine saldırması için Putin'i cesaretlendirdiğini savunmuştu. Harris'in Ukrayna savaşında, NATO'nun doğu sınırlarına doğru genişleme hedefine destek vermeye devam etmesi bekleniyor.