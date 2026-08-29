Trump Venezuela\'nın Petrol Rezervlerini Kontrol Edecek

Donald Trump, Venezuela ile 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin ABD kontrolüne geçeceği bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.ABD Başkanı, anlaşmanın Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve "tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini" yazdı.Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodríguez, anlaşmayı ülkesinin ekonomik canlanmasına yardımcı olacak bir anlaşma olarak değerlendirdi.Trump, İran savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını kontrol altına almak için son zamanlarda ülke içinde baskı altında kaldı.Washington yönetimi, Ocak ayında dönemin Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu Venezula'da düzenlediği bir operasyonla New York'a götürmüş ve burada uyuşturucu ile ilgili suçlardan mahkemeye çıkarmıştı.Trump bu operasyonun ardından dünyanın en büyüğü olan Venezuela'nın petrol rezervlerinden yararlanma sözü vermişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, petrol anlaşmasını "hem Amerikan hem de Venezuela halkı için büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi. Anlaşmayla ilgili çok az detay açıklandı."Venezuela halkı için bu anlaşma, yaklaşık 100 milyar dolar özel yatırım getirecek, binlerce yüksek maaşlı işi destekleyecek ve Venezuela ekonomisinin yeniden yapılanmasını hızlandıracaktır" dedi.'Amerikan vergi mükellefine hiçbir maliyeti yok' iddiasıTrump, Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela yönetimiyle "özel sektörle ortaklık yoluyla" anlaşmaya vardığını söyledi.Ortaklığın detaylarına girmedi veya anlaşmada ABD için olası taahhütleri ve şartları açıklamadı, ancak anlaşmanın "Amerikan vergi mükellefine hiçbir maliyet getirmeden" sağlandığını iddia etti.BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisine göre, anlaşma uyarınca ABD hükümeti, "Venezuela'da deneyimli bir özel işletmeciyle" ortak girişimde %55'lik kontrolü elinde tutacak. Wall Street Journal Cuma günü, ABD enerji şirketleri Chevron ve Halliburton'ın, Venezuela'daki petrol sahalarının altyapısını yenilemek için milyarlarca dolarlık yatırım yapma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını bildirdi. Bu sahaların birçoğu henüz geliştirilmemiş durumda.Venezuela yönetimi anlaşma hakkında ne dedi?Venezuela'nın geçici cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, anlaşmanın "ülkenin yeniden canlanması üzerinde önemli bir etkisi olacağını" söyledi.Rodriguez'in belirttiğine göre anlaşma, kanıtlanmış 65 milyar varil potansiyele sahip 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor.Açıklamaya göre anlaşma, Venezuela için "100 milyar dolardan fazla yatırım ve 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" sağlayacak."Bu yatırımlar sadece sanayimizin toparlanmasına ve modernleşmesine değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası pazarlarda daha büyük bir dengeye de katkıda bulunacak" dedi.

CBS'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisine göre, Maduro'nun eski başkan yardımcısı Rodríguez, bu girişime petrol sahalarında 100 yıllık bir işletme imtiyazı verdi.Trump, ABD'ye yabancı bir ülkenin egemen ulusal kaynakları üzerinde doğrudan yönetim hakkı tanıyan bu son derece alışılmadık anlaşmaya ilişkin çok az ayrıntı verdi.Anlaşma, Saddam Hüseyin'in 2003'te Amerikan öncülüğündeki bir işgal sonucu devrilmesinin ardından ABD liderliğindeki Koalisyon Geçici Yönetimi'nin Irak'ın petrol gelirleri üzerindeki kontrolünden daha geniş kapsamlı görünüyor.Ancak anlaşmanın Güney Amerika ülkesinde yasal ve anayasal itirazlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsiz. Washington ve Caracas arasındaki anlaşmanın resmi metni henüz yayınlanmadı.Dünyanın en büyük petrol rezervleri Venezuela'daVenezuela, tahmini 303 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi. Ancak, üretim 1990'ların sonlarındaki zirve noktasından bu yana önemli ölçüde düştü; bunun nedenlerinden biri, devlet petrol şirketine yönelik kontrollerin sıkılaştırılması ve ekonomik can damarını hedef alan ABD yaptırımları.ABD özel kuvvetlerinin Venezuela başkentinde düzenlediği baskında Maduro ve eşi Cilia Flores'i götürmesinden saatler sonra Trump, ABD'nin ülkenin petrol satışını süresiz olarak kontrol edeceğini söyledi.Ayrıca, Venezuela'nın geçmişte "Amerikan petrolünü, Amerikan varlıklarını ve Amerikan platformlarını tek taraflı olarak ele geçirip sattığını ve bunun da ülkeye milyarlarca dolar zarar verdiğini" söyleyerek, Venezuela petrolü üzerinde hak iddiasında bulundu.Anlaşmayı, yurtiçi benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak sunması, Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının fiilen engellenmesiyle küresel petrol fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiği bir döneme denk geliyor ve bu durum, Kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde hoşnutsuzluğu artırıyor.Ancak Venezuela'nın petrol rezervleri, rafine edilmesi daha zor olan ve dizel ve asfalt üretiminde kullanılan "ağır, ekşi" petrol olarak adlandırılan petrolden oluşurken, ABD genellikle benzin üretiminde kullanılan "hafif, tatlı" petrol üretmekte.Trump, ABD petrol şirketlerinden ülkenin petrol endüstrisini yeniden canlandırmak için en az 100 milyar dolar yatırım yapmalarını istedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .