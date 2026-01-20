TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında - Son Dakika
Dünya

TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
20.01.2026 20:15
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik bir oylama gerçekleşti. Oylama konusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin deniz unsurlarının yurt dışındaki görevlerine ilişkin oldu.

ADEN KÖRFEZİ VE SOMALİ KARASULARINDAKİ GÖREVİN UZATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Oylanan tezkere kabul edildi. Karar ile birlikte Türk askerleri, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında görev yapacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kubilay muğlalı Kubilay muğlalı:
    Somali gibi bir ülke başka hiçbir ülkeye vize muafiyeti tanımıyor... Türkiye dahil... Varım, siz düşünün nasıl yönetildiğini... Ben, açıkçası bu kadar yakın ilişkiler kurduğumuz, körfezini TBMM teskeresiyle koruduğumuz bir ülkeden öncelikli olarak vize muafiyeti beklerdim açıkçası 1 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hayirli olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
