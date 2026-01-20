Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik bir oylama gerçekleşti. Oylama konusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin deniz unsurlarının yurt dışındaki görevlerine ilişkin oldu.
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Oylanan tezkere kabul edildi. Karar ile birlikte Türk askerleri, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında görev yapacak.
Son Dakika › Dünya › TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)