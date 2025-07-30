Tsunami uyarısının ardından Hawaii'de trafik kilitlendi - Son Dakika
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Tsunami uyarısının ardından Hawaii'de trafik kilitlendi

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Tsunami uyarısının ardından Hawaii\'de trafik kilitlendi
30.07.2025 10:46
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Tsunami uyarısının ardından Hawaii\'de trafik kilitlendi
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Rusya'nın Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Pasifik Havzası alarma geçti. Tsunami alarmı verilen ABD'nin Hawaii eyaletinde, kaçış trafiğinin başlamasıyla trafik kilitlendi.

Rusya'nın doğusunda, Kamçatka Yarımadası açıklarında sabah saatlerinde8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yalnızca Rusya'da değil, tüm Pasifik Havzası'nda büyük bir paniğe yol açtı. Yaşanan şiddetli sarsıntının ardından Pasifik bölgesindeki ülkeler için tsunami alarmı devreye sokuldu.

PASİFİK HAVZASINDA TSUNAMİ PANİĞİ

Özellikle Hawaii, Japonya, ABD batı kıyıları ve Güney Pasifik adalarında kıyı şeridi boyunca acil tahliyeler başlatıldı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 8,8 olarak duyurduktan hemen sonra Hawaii için tsunami uyarısı yayımladı.

Tsunami uyarısının ardından Hawaii'de trafik kilitlendi

"DERHAL BÖLGEDEN AYRILIN"

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) da, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti. FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı. Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi. Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

HAWAİİ'DE KAÇIŞ TRAFİĞİ

Eyalet genelinde sirenler çalarken, başta Maui olmak üzere pek çok adada kıyı bölgelerinde büyük kaçış başladı. Yerel yetkililer vatandaşları daha yüksek bölgelere gitmeye çağırdı.

Tsunami uyarısının ardından Hawaii'de trafik kilitlendi

ARAÇLAR YOĞUNLUKTAN İLERLEYEMEDİ

Yetkililer tarafından 'kırmızı bölgedeyseniz acilen tahliye edin' başlıklı haritaların ardından Hawaii'de halk ve turistler yollara döküldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Honolulu ve çevresinde yoğun trafik gözlendi. Paylaşılan görüntülerde araçların trafik nedeniyle saatlerce aynı noktada bekledikleri görüldü.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULABİLİR

Hawaii Valisi Josh Green, "Bu bir plajı vurup geçmeyecek; adaların etrafını saracak bir dalga olacak. Kıyılardan hemen uzaklaşın" açıklamasında bulundu. Honolulu Belediye Başkanı da benzer şekilde halktan yüksek kesimlere çıkmalarını istedi.

Tahminlere göre, bazı kuzey Hawai kıyılarında dalga yüksekliği 3 metreye (yaklaşık 10 ft) kadar ulaşabilir.

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Son Dakika Dünya Tsunami uyarısının ardından Hawaii'de trafik kilitlendi - Son Dakika

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