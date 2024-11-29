Türk Hava Yolları Sidney Seferlerine Başladı

Dünya

Türk Hava Yolları (THY) destinasyonları arasında en uzun uçuş rotası olan Sidney'e seferleri başladı.

6 kıtada 351 noktaya uçan THY'nin yeni uçuş ağına Avustralya kıtasında Sidney'i de ekledi. Daha önce Melbourne'e Singapur aktarmalı seferler düzenleyen havayolu şirketi, uçuş ağına Sidney'i de ekleyerek kıtada uçtuğu nokta sayısı ikiye yükseldi. İlk uçuş nedeniyle Sidney Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende Sidney'de yaşayan Türk vatandaşları, THY ekibini Türk bayraklarıyla karşıladı. Dün itibariyle İstanbul – Sidney arasında gerçekleştirilmeye başlanan seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edecek.

EKŞİ: MUTLULUK DUYUYORUZ

İlk sefer dolayısıyla Sidney Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşma yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları tarihindeki en uzun uçuş rotası olan bu sefer ile ağımıza ikinci Avustralya şehrini eklemekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul- Sidney uçuşlarımız, Avrupa ve Avusturalya arasında bir köprü vazifesi görürken, misafirlerimizi de Türk Hava Yolları'nın konforu ve misafirperverliğiyle dünyaya bağlama konusundaki taahhüdümüzü temsil ediyor. Yakın gelecekte seyahati kesintisiz gerçekleştirebilecek menzilde uçakları filomuza dahil ederek, Avustralya'dan İstanbul'a direkt uçuş gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

GRAHAM: BU SEFERİ ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI OLARAK GÖRÜYORUZ

Yeni Güney Galler Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları'nın Sidney'e gelişini, Sidney'e ziyaretçi sayısında artış sağlayacak önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz. İstanbul'dan başlayan bu heyecan verici yeni rota, havalimanlarımızın kapasitesini artırarak daha fazla ziyaretçiyi Yeni Güney Galler'e çekecek ve eyalet genelindeki turizm destinasyonlarımızda istihdam ve ekonomik büyümeyi artıracaktır. Daha fazla yolcunun havalimanlarımızı kullanması, Minns Hükümeti'nin eyalet çapındaki ziyaretçi ekonomisinde istihdamı ve büyümeyi artırma planının bir parçasıdır."

CHARLTON: THY REKABET GETİRECEK

Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton ise "Türk Hava Yolları'nı Sydney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni hizmet, Sydney'in zaten güçlü olan uluslararası ağını güçlendirmekle kalmıyor, yolculara Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki geniş merkezi aracılığıyla Avrupa ve ötesine daha fazla seçenek ve bağlantı sunuyor. Türk Hava Yolları, pazara ek rekabet getirmesinin yanı sıra, Yeni Güney Galler'de ikamet eden 15.000'den fazla Türkiye doğumlu Avustralyalı ve Türkiye'nin Avustralyalı gezginleri için en popüler destinasyonlardan biri olacağına eminiz"diye konuştu.