Türk komando taburu Kosova'ya intikal etti - Son Dakika
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Türk komando taburu Kosova'ya intikal etti

07.06.2023 11:06

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen Türk komando taburu, Kosova'ya intikal etti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliğin bir kısmı Çorlu'daki askeri havalimanına geldi. Mehmetçik, askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı ve Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanacak. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, birliği havalimanında karşıladı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi. Bölgede protestoların sürmesi ve şiddet olaylarının yaşanması üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.

NATO, TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ

Bu kapsamda NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye'den destek istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi. Bu kapsamda kafileler halinde intikal başladı. İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi. Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

SULTAN MURAT KIŞLASI'NA İNTİKAL ETTİLER

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti. Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.

KOSOVA'DA NELER OLUYOR?

Olaylar Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey kesimde yaşanıyor. Kasım 2022'de idari personel, hakimler ve polis memurları da dahil olmak üzere bölgedeki Sırp yetkililerin toplu istifasının ardından, Sırplar, bölgede geçen ay yapılan yerel seçimleri boykot etti. Boykot üzerine katılım düşük olmasına rağmen seçilen etnik Arnavut belediye başkanları geçtiğimiz cuma günü Kosova çevik kuvvet polisinin desteğiyle makamlarına yerleşmek istedi. Ancak seçim sonuçlarını kabul etmeyen Sırplar yeni belediye başkanlarının binaya girmelerini engellemeye çalıştı. Çıkan gerginlik üzerine polis Sırpları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bunun üzerine NATO bölgeye ilave asker gönderdi. Pazartesi günü Sırplarla NATO barış gücü askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 50'den fazla Sırp ile 30 NATO askeri yaralandı.

ANLAŞMAZLIK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Nüfusun çoğunluğunu etnik Arnavutların oluşturduğu Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor ve resmi olarak kontrolü altında olmamasına karşın hala kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Kosova'nın bağımsızlığını aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 100 kadar ülke tanıdı. Rusya ve Çin ise Sırbistan'ın yanında yer alarak bağımsızlığı tanımayı reddetti. Bağımsızlık çıkmazı gerilimi giderek arttırdı ve 1990'lardaki kanlı savaşların sonrasında Balkanların tam istikrara kavuşmasının önünde engel oluşturdu.

ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZMEK İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Taraflar arasında ortak zemin bulmak için sürekli uluslararası platformda çaba gösteriliyor, ancak bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmaya varılamadı. Avrupa Birliği yetkilileri ilişkilerin normalleştirilmesi için müzakerelere aracılık etti. Bu müzakereler sırasında birçok anlaşmaya varıldı. Üke içinde serbest dolaşım hakkı gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildi, ancak diğer alanlarda anlaşmaların hükümleri nadir olarak uygulamaya geçti. Kosova aralık ayında Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvuruda bulundu. Sırbistan da aday ülke olarak AB'ye katılım müzakereleri yürütüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Eren Aydın: Biz kendi sorunlarımızı çözemiyoruz nato bizden destek istiyor şaka gibi Cevap Yaz 20 41 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Türk komando taburu Kosova'ya intikal etti - Son Dakika


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