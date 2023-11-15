 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi

15.11.2023 18:56  - Güncelleme: 19:19

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

TEZKERENİN DETAYLARI

Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023'te düzenlenen antiterör operasyonu sonrasında Karabağ'daki yasa dışı ayrılıkçı oluşum ve bağlı silahlı unsurların ilga ederek fiili işgalin tamamen sona erdirildiği kaydedilen tezkerede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çözüme ulaşılmadığı vurgulandı.

Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatıldı. Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği ifade edilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı belirtildi.

MEHMETÇİK 1 YIL DAHA AZERBAYCAN'DA

Tezkerede, TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:32 "Antrenörlük yapma şansı sıfır" diyen Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ı fena bombaladı
19:28 Rekabet Kurumu, Amazon Türkiye, Hepsiburada ve Trendyol'a otomatik fiyatlandırma soruşturması açtı
18:56 TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi
18:48 İstanbul'da bakımsızlıktan dökülen dairenin kirası dudak uçuklattı
18:44 Aboubakar'dan, sakatlığını soran Rıza Çalımbay'a tek cümlelik yanıt
18:28 Hamas, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını kabul etti
18:22 Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
18:00 Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü
18:00 Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
17:51 Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 20:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement