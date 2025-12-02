Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine Iğdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine Iğdır

Türkiye\'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine Iğdır
02.12.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre Iğdır, 1 Aralık'ta Türkiye'nin en kirli havasına sahip il oldu. Uzmanlar, kirli havanın her yıl on binlerce erken ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hava kirliliği astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık'ta yeniden Iğdır oldu.

HALK TEDİRGİN

Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor. Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor.

KENTTE HAVA SÜRKÜLASYONU YOK DENECEK KADAR AZ

Iğdır'daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor. Bunun yanında kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımın az olması, şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi. çevre kirliliği, yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları, plansız şehirleşme de kirliliği artıran önemli etkenler arasında. Kentte yalnızca hava kirliliği değil, bir diğer ciddi risk de radyasyon. Bu riskin kaynağı ise Ermenistan sınırında yer alan Metsamor Nükleer Santralı. Bu durumun, bölgede kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunduğu belirtiliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) raporuna göre Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor. Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar.

"IĞDIR'IN ETRAFI DAĞLARLA ÇEVRİLİ OLDUĞU İÇİN KİRLİLİK FAZLA"

Türkiye'de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Iğdır'da yeterli derecede doğal gaz yoktur. Iğdır'ın daha etrafındaki bazı mahallelerinde bile doğal gaz yoktur. Onun için kömür ve tezek yakıldığı için bir de Iğdır ili böyle çukurda olduğu için dört etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava kirliliği Iğdır'da fazladır. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt'tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır'da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar.

VATANDAŞLAR MASKE İLE DOLAŞIYOR

Hava kirliliğinden dolayı sürekli maske ile dışarıya çıktığını söyleyen Mehmet Emin Öner ise; "Türkiye'de 81 il içinde en kötü hava şartları olan ildir, Iğdır. Ben tek değil bütün vatandaş bundan mustariptir. Yetkililere de sesleniyoruz. Alt yapı çalışması var uzun sürdü. Buna çözüm olarak toz çıkmasın diye bir sulama da yapılabilir. Yani asfalt yapılmıyorsa bile yani maddi güç yetmiyorsa eğer bir sulama yapılsın" dedi. Yetkililere seslenen Öner; "İnşallah iyi olur yani. Temennimiz iyi olmasını istiyoruz. Ama herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı suluyor. Onlar için de zararlı" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine Iğdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arızalı araçtan cephanelik çıktı Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında Duruşmadaki sözleri dikkat çekici Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki gemilerin vurulması endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici
Domenico Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz Domenico Tedesco: Rakibimizi umursamıyoruz
Kanalizasyonda cenin bulundu Kanalizasyonda cenin bulundu
Mert Hakan’dan derbi öncesi Galatasaray’a gözdağı Mert Hakan'dan derbi öncesi Galatasaray'a gözdağı
Okan Buruk’tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol’a kritik uyarı Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

15:56
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
15:22
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir
14:58
Silivri Botaş Tesislerinde Yangın
Silivri Botaş Tesislerinde Yangın
14:54
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı
14:12
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
13:44
“Cellat“ gerilimi tırmanıyor Tuncer Bakırhan’dan Özel’e sert yanıt
"Cellat" gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt
13:38
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
13:25
Papa İznik’te dengeleri değiştirdi Konut fiyatları aldı başını gidiyor
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor
12:03
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
11:54
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi Ödenen maaşlar geri istenecek
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 16:14:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine Iğdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.