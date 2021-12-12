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Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

12.12.2021 09:04
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı dünyaya korku salmaya devam ediyor. İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün Omicron varyantına karşı sert önlemler alınmazsa en iyi ihtimalle 25 bin, en kötü senaryoda ise 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın koronavirüs varyantı olabileceğini bildirdi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN TAHMİN YÜRÜTÜLDÜ

Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.

EN İYİ SENARYODA 24 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.

EN KÖTÜ SENARYODA İSE 75 BİN ÖLÜM

Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.

OMICRON, ARALIK AYI SONUNA KADAR İNGİLTERE'DEKI VAKALARININ YARISINI OLUŞTURABİLİR

Ancak kapalı alanlarda kısıtlamalar, bazı eğlence mekanlarının kapatılması ve gelecek yılın başlarından itibaren bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle, hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine gerileyebilir.

Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

TOPLAM OMICRON VAKA SAYISI 1898'E ÇIKTI

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'de de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'i İzmir'de, 1'i ise İstanbul'da görüldü.

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

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Son Dakika Dünya Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı - Son Dakika
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