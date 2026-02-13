Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye\'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
13.02.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den Manchester'a giden bir yolcu uçağında İngiliz yolcular arasında çıkan şiddetli kavga kabinde paniğe yol açtı. Uçağın Brüksel'e acil iniş yapmasına neden olan olayların ardından iki kişi gözaltına alınırken, havayolu şirketi Jet2 sorumlulara ömür boyu uçuş yasağı getirdi.

Türkiye'den İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağında, İngiliz yolcular arasında çıkan şiddetli kavga ortalığı savaş alanına çevirdi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, tarafların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, yerde boğuştuğu ve kabin boyunca çığlıkların yükseldiği görüldü. Kısa sürede kontrolden çıkan olaylar, uçaktaki aileleri ve yaşlı yolcuları büyük paniğe sürükledi.

KAN VE DİŞLER YERLERE SAÇILDI

Görgü tanıkları, koltukların üzerinde kan lekeleri bulunduğunu, yerde diş parçaları gördüklerini ve ortamın adeta savaş alanına döndüğünü anlattı. İddialara göre kavga, bir yolcunun diğerinin cep telefonunu almaya çalışmasıyla başladı ve hızla büyüdü.

ROTA DEĞİŞTİ, ACİL İNİŞ YAPILDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, güvenlik gerekçesiyle rota değiştiren uçak Belçika'nın Brüksel kentine indirildi. İnişin ardından polis uçağa girerek iki kişiyi gözaltına aldı. Uçağın pilotu anonsunda, 30 yıllık kariyerinde çok nadir acil iniş yaptığını ve bu denli şiddet içeren bir olaya ilk kez tanık olduğunu ifade etti.

OLAYLAR BAŞLAMADAN ÖNCE SİGARA TARTIŞMASI ÇIKTI

Yolcular, gözaltına alınan kişilerden birinin aşırı derecede alkollü olduğunu, olaylar başlamadan önce hem kabin ekibiyle sigara nedeniyle tartıştığını hem de ırkçı ifadeler kullandığını öne sürdü. Bir yolcu yaşananları, "Bir anda her şey fiziksel şiddete dönüştü. İnsanlar korktu, ortam tamamen kaosa sürüklendi" sözleriyle anlattı. Başka bir yolcu ise yolcuları sakinleştirmeye çalışan kabin ekibinin profesyonel tutumunu övdü.

KARA LİSTEYE ALINDILAR

Plan dışı inişin ardından uçak yeniden havalanarak Manchester yolculuğunu tamamladı. Havayolu şirketi ise yaşananları "kabul edilemez ve korkunç" olarak nitelendirerek olaya karışan yolcuların kara listeye alındığını ve ömür boyu uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Manchester, Seyahat, Brüksel, Türkiye, Kavga, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:34:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.