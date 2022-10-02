Türkiye'nin ilhak kararı tepkisine Rusya'dan ilk açıklama: İki ülke arasındaki ilişkiyi zedelemez

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Avrupa ve ABD ülkeleri, Rusya'nın bu hamlesine sert tepki gösterirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın ilhak kararları kınanarak, tanınmadığı ifade edildi. Rusya cephesinden Türkiye'nin bu hamlesine ilişkin ilk yorumlar ise çok geçmeden geldi.

"KIRIM'I DA TANIMADILAR AMA BU BAĞ KURMAMIZI ENGELLEMEDİ"

'Govorit Moskva' Radyosu'na konuşan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Cabarov, Ankara'dan bu adımı beklediklerini belirtti. Cabarov, "Bir zamanlar Kırım'ın Rusya Federasyonu ile birleşmesini de tanımadılar. Fakat bu bizim ekonomik ilişkiler geliştirmemizi ve bağlar kurmamızı engellemez" dedi.

"KARARIMIZIN TANINMASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Ankara'nın söz konusu 4 bölgenin Rusya ile birleşmesi ile ilgili yapılacak referandumu da tanımayacağı konusunda açıklamalarını da hatırlatan Rus Senatör, "Bu bölgelerin Rusya'nın bir parçası haline gelmesinin tanınmasına ihtiyacımız var mı? Kesinlikle yok. Çünkü uluslararası hukukun konusu bölgeler değil, Rusya'nın kendisidir. Rusya da kendi öznelliğini uzun zaman önce kanıtladı" diye savundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

30 Eylül'de Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili dört ayrı anlaşma imzalanmıştı. Rusya Anayasa Mahkemesi de yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı.