Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini söyledi.
Ankara yardım ulaştırma talebini reddeden İsrail’e karşı yeni tedbirler alınacağını duyurdu. Bakan Fidan bu noktada detay vermedi.
Fidan yardımın Ürdün makamlarından alınan izin sonrası İsrail’e iletildiğini ve ancak ret cevabı alındığını aktardı.
Bakan Fidan, “Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir" mesajını verdi.
ABD Mart ayı başında ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı.
Bu yardım operasyonu Ürdün hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilmişti.
Almanya ve Fransa da Gazze'deki halka havadan yardım yapan ülkeler arasındaydı.
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Son Dakika › Dünya › İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan yardım kolileri Gazze'ye gönderildi. MARIN adlı gemiye yüklenen 2 bin 737 tonluk insani yardım malzemeleri, Gazze'ye gönderilen en büyük yardım oldu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, yardımların devam edeceğini belirterek, Filistinlilere ulaşan yardım kolileri için teşekkürlerini iletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
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