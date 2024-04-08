İsrail, Türkiye\'nin Gazze\'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.