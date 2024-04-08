İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti - Son Dakika
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İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti

İsrail, Türkiye\'nin Gazze\'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti

Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini açıkladı. Ankara, bu duruma karşı yeni tedbirler alacağını duyurdu. Fidan, yardımın Ürdün makamlarından izin alındıktan sonra İsrail'e iletilmesine rağmen ret cevabı aldıklarını belirtti. İsrail ateşkes ilan edene kadar tedbirlerin devam edeceği mesajını verdi. ABD, Mart ayı başında ilk kez Gazze'ye havadan yardım bırakmıştı. Almanya ve Fransa da Gazze'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alıyor.

08.04.2024 20:30
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Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini söyledi.

Ankara yardım ulaştırma talebini reddeden İsrail’e karşı yeni tedbirler alınacağını duyurdu. Bakan Fidan bu noktada detay vermedi.

Fidan yardımın Ürdün makamlarından alınan izin sonrası İsrail’e iletildiğini ve ancak ret cevabı alındığını aktardı.

Bakan Fidan, “Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir" mesajını verdi.

ABD Mart ayı başında ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı.

Bu yardım operasyonu Ürdün hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilmişti.

Almanya ve Fransa da Gazze'deki halka havadan yardım yapan ülkeler arasındaydı.

Haber gelişiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddetti - Son Dakika

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