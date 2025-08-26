Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı

Türkiye, İsrail\'in Suriye\'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
26.08.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

"TERÖRDEN ARINMIŞ BİR SURİYE VİZYONUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı

BİR TEPKİ DE AK PARTİ'DEN: İSRAİL KATLİAM VE İŞGAL SİYASETİNDEN BAŞKA BİR AMAÇ GÜTMÜYOR

Öte yandan konuya ilişkin bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından "İsrail'in güvenliği" olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur."

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İRFAN KARASU:
    Boş laf kınadı çok kınıyor sidetle kınıyor kimse İsraile hiç bir şey yapmıyor ve yapamaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Diyarbakır’da bir daire korkutan patlama: 1’i ağır, 4 yaralı Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı
CHP’den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı
9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı 9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı
Donald Trump: Savunma Bakanlığı’nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 18:24:05. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.