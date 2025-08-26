Türkiye, İsrail\'in Suriye\'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

"TERÖRDEN ARINMIŞ BİR SURİYE VİZYONUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

BİR TEPKİ DE AK PARTİ'DEN: İSRAİL KATLİAM VE İŞGAL SİYASETİNDEN BAŞKA BİR AMAÇ GÜTMÜYOR

Öte yandan konuya ilişkin bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından "İsrail'in güvenliği" olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur."