Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları

İspanya'nın başkenti Madid'de Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü zirve gerçekleştirildi. NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldı. İki etap halinde yapılan toplantı sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Liderler düzeyinde gerçekleştirilen zirveden Türkiye lehine somut kazanımlar sağlandı. Bilindiği üzere Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıyordu. Ancak imzalanan ortak bildiride her iki ülke de Türkiye'ye bu konuda garanti verdi. Anlaşma kapsamında FETÖ ile PKK gibi terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği konusunda somut adım atıldığı kaydedildi.

İşte 4'lü zirveden Türkiye lehine elde edilen somut kazanımlar:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/ YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

4'lü zirve sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varıldı. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. Herkesin oy birliğiyle bir sonuca varmak durumundayız. Brüksel'de toplantılar gerçekleştirildi. Ben aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 kez telefonda görüştüm. Finlandiya ve İsveç Türkiye ile çalışmaya hazır. Bu zirve dönüştürücü zirve olacak. Liderler bir çözüme bugün Madrid'de varmayı başardılar. Bu sürece güveniyorum, bu anlaşmadaki sorumluluklara sahip çıkacak ve yerine getireceklerdir. İsveç ve Finlandiya'nın üye olması onlar için de önemli. Tam üyelik ne zaman? Şu anda olabilecek olan en hızlı süreç olmuştur." dedi.