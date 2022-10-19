Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz

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Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ

Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg, füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. Bloomberg, adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verdi.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor?" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi: "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı."

"PROJE BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ"

Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.

"ASKERİ ÇEVRELERDE DERİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Skai gazetesi, füze denemesini, "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sunarken Eleftherostypos ise füze denemesi için, "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.