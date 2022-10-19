Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz

19.10.2022 10:40

Türkiye'nin Rize'den fırlatarak testini gerçekleştirdiği, yerli ve milli imkanlarla üretin Tayfun balistik füzesiyle ilgili detayları ABD basını okuyucularıyla buluşturdu. Balistik füze denemesi son dönemde Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ı ise alarma geçirdi. Yunan basını manşetlerini bu konuya ayırırken, "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ

Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg, füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. Bloomberg, adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verdi.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'da bomba etkisi yarattı: Derin endişe duyuyoruz

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor?" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi: "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı."

"PROJE BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ"

Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'da bomba etkisi yarattı: Derin endişe duyuyoruz

"ASKERİ ÇEVRELERDE DERİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Skai gazetesi, füze denemesini, "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sunarken Eleftherostypos ise füze denemesi için, "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika
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