Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi - Son Dakika
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Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

Türkiye\'nin son hamlesi Yunanistan\'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi
02.08.2025 09:55
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'ni Miçotakis hükümeti için diplomatik bir yenilgi olarak nitelendirdi. Türkiye'nin bölgede belirleyici rol üstlendiğini belirten SYRIZA, Yunanistan'ın dış politikada pasif kaldığını ve gelişmelerin dışında bırakıldığını savundu.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi, Yunanistan'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), üçlü zirveyi Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümet için "diplomatik bir yenilgi" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

"SADECE İZLEMEKLE YETİNİYOR"

SYRIZA tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki zirvenin Yunan dış politikası açısından "kuşatılmış ve yönsüz" bir tabloyu ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, "Miçotakis hükümeti uluslararası gelişmeleri sadece izlemekle yetiniyor, birleştirici ulusal stratejiden yoksun bir şekilde hareket ediyor" denildi.

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

"YUNANİSTAN DIŞARDA KALDI"

Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. SYRIZA, İtalya'nın savunma sanayisindeki Türk yatırımları ve Libya ile ilgili meselelerde doğrudan Türkiye ve Libya'daki geçici hükümetle istişarelerde bulunmasının, Yunanistan'ı gelişmelerin dışında bıraktığını ifade etti.

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

SYRIZA: TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İZLİYOR

SYRIZA Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Rena Dourou da konuyu parlamentoya taşıdı. Dourou, Atina yönetiminin Türkiye'nin bölgede artan etkisini "pasif şekilde" izlediğini savundu. "Miçotakis hükümeti hiçbir şey talep etmiyor, art arda diplomatik yenilgiler yaşıyor. Türkiye'nin güçlenmesini ve Yunanistan'ın egemen haklarının sorgulanmasını sadece seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi - Son Dakika

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