Türkiye-Polonya Yükseköğretim İş Birliği Başladı
08.05.2026 14:21
YÖK Başkanı Özvar, Polonya'da iş birliği ve araştırmaları geliştirmek için forum düzenledi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar ve 19 Türk üniversitesi rektörü, Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri geliştirmek üzere Polonya'yı ziyaret ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki Türk heyeti Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen '2'nci Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na katıldı. Özvar, forum öncesinde Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile yaptığı basın açıklamasında, ziyaretlerinin '2'nci Türkiye-Polonya Rektörler Forumu', 'Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin açılışı' ve 'Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanması' olmak üzere üç önemli temele dayandığını belirtti.

Gdansk Üniversitesi bünyesinde Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Özvar, "İlişkilerimizin tarihinin altı asrı geçtiğini hatırlayacak olursak, bu merkezle, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin modern dönemdeki izlerini yakından inceleme imkanına kavuşulacaktır" dedi.

İki ülke arasında yükseköğretime ilişkin ilk kez mutabakat zaptı imzalanacağını bildiren Özvar, "Bu mutabakat zaptı ile Yükseköğretim Kurulu ve Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında bundan sonra yapacağımız bilhassa bilimsel ve inovasyona dayalı çalışmalara imkan sağlayacak bir hukuki zemini elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Özvar, Türkiye ve Polonya'nın, akademisyenleri Avrupa'da birbirleri arasında en fazla iş birliği yapan iki ülke olduğunu; bu toplantılar vesilesiyle iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını söyledi.

POLONYA-TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ AÇILDI

Basın açıklamasının ardından Gdansk Üniversitesi bünyesinde Polonya-Türkiye Araştırmaları Merkezi açıldı. Merkezin açılışını, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile beraberindekiler kurdele keserek yaptı. Özvar, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Avrupa'da Türkiyat üzerine en kapsamlı en derin araştırmaların yapıldığı ülkelerden bir tanesi Polonya'dır" dedi.

Polonya-Türkiye Araştırmalar Merkezi ile iki ülke arasında bilim diplomasisine kalıcı bir zemin oluşturulması, ortak araştırma kapasitesini güçlendirilmesi ve üniversiteler arası iş birliklerini sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Merkezin yapay zeka, sağlık bilimleri, enerji, savunma teknolojileri, tarım, sürdürülebilirlik ve sosyal bilimler gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Polonya-Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin, iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilecek ortak doktora programları, bilimsel yayınlar ve Ar-Ge projeleri için de koordinasyon üssü niteliği taşıması amaçlanıyor.

'İKİ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNİN İŞ BİRLİĞİ AVRUPA AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Özvar, 2'nci Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada forumun Türkiye ile Polonya arasında yükseköğretim, bilim ve inovasyon alanlarında daha kurumsal ve stratejik bir iş birliği zemini oluşturacağını belirtti. Küresel yükseköğretim sisteminin tarihinin en karmaşık dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığını; bölgesel çatışmaların, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin akademik hareketliliği ve uluslararası araştırma iş birliklerini doğrudan etkilediğini belirten Özvar, bilim diplomasisinin ülkeler arasında diyalog kurulması ve güven ortamının güçlendirilmesi açısından kritik bir araç haline geldiğini söyledi.

Polonya üniversitelerinin Avrupa araştırma sistemine entegrasyonu, uygulamalı mühendislik alanındaki gücü ve üniversite-sanayi iş birliği kapasitesiyle öne çıktığını söyleyen Özvar, Türk üniversitelerinin ise genç ve dinamik insan kaynağı, araştırma çeşitliliği, mühendislik kapasitesi ve sağlık bilimlerindeki uzmanlığıyla dikkat çektiğini belirtti. Özvar, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliğinin Avrupa Araştırma Alanı açısından stratejik değer taşıdığını ifade etti.

Ortak mükemmeliyet ağlarının kurulmasının, çift diploma ve ortak doktora programlarının artırılmasının, TÜBİTAK ile Polonyalı kurumlar arasında ortak fon mekanizmalarının geliştirilmesinin iki ülke arasındaki akademik ilişkileri daha sürdürülebilir hale getireceğini söyleyen Özvar, Türkiye'nin Polonya ile yükseköğretimde daha derin, daha etkili ve sonuç odaklı bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Forum kapsamında yapay zeka, çift kullanımlı teknolojiler, enerji teknolojileri, yeşil dönüşüm, sağlık bilimleri, biyoteknoloji, akıllı şehirler, afet dayanıklılığı ve ileri malzemeler gibi alanlarda ortak çalışma başlıkları ele alınıyor.

Kaynak: DHA

