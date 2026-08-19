Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması

Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Suriye ile enerji ve madencilik alanında stratejik iş birliği adımları attı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya gelerek iki ülke arasında elektrik, madencilik, doğal gaz, petrol üretimi ve yer bilimleri alanlarında stratejik iş birliği adımlarının atıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldiğini belirten Bayraktar, ikili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi konularının kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

'GÜÇLÜ BİR ENERJİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ İNŞA EDİYORUZ'

Devam eden projelere yeni başlıklar eklenirken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz. Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MADENCİLİK VE ENERJİ HAM MADDELERİNDE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Temasları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında yer bilimleri, madencilik, enerji ham maddeleri ve jeotermal enerji alanlarındaki stratejik ortaklığın temeli olacak Mutabakat Zaptı'nın imza altına alındığını duyuran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla başta fosfat, metalik madenler ile stratejik ve kritik mineraller olmak üzere arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı bir iş birliği sürecini başlatıyoruz. Aynı zamanda jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler de yürüteceğiz."

FOSFAT DEĞER ZİNCİRİ VE ENTEGRE SANAYİ TESİSLERİ

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle fosfat değer zincirinde; ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarını kuracak, sonraki aşamada ise fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerini hayata geçireceğiz. Daha önce belirlediğimiz kapsamlı enerji ve madencilik vizyonumuzun en somut yansımalarından biri olan bu adımla, yer altı kaynaklarımızın potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürerek her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız. Karşılıklı güven ve kazan-kazan ilkesiyle inşa ettiğimiz bu güçlü iş birliği modelinin, Suriye'nin yeniden inşasına ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Dış Politika, Madencilik, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Leao transferinde Galatasaray’ı üzen gelişme Leao transferinde Galatasaray'ı üzen gelişme
Gazeteci Nurettin Soydan’dan Ece Erken’e “Dedikoducu dede“ cevabı Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı
Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler Yaz ortasında 3 bin metreye tırmanıp buzul gölünde yüzdüler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin’den olay paylaşım Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Bakan Gürlek’ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur
Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon’a çok zarar verebilir Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir

16:48
Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:06
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi
15:46
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı
BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı
15:25
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 16:55:39. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye Enerji İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.