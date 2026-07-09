Türkiye-Suudi Arabistan'dan Konut Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan'dan Konut Anlaşması

Türkiye-Suudi Arabistan\'dan Konut Anlaşması
09.07.2026 11:21
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COP31 Başkanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da konut sektörü için mutabakat zaptı imzaladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan programı kapsamında Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ve Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü. COP31 Eylem Gündemi, konut ve şehircilik alanında iş birliklerinin ele alındığı görüşmelerde iki ülke arasında 'Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile görüştü. Bu görüşmede iki ülke arasında 'Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı. Görüşmede COP31 Eylem Gündemi, Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da kurduğu Emlak Konut Global Şirketi'nin Mekke'de inşasına başladığı Hayat Mekke Projesi de ele alındı. Projenin yüzde 25'lik kısmının yabancılara satışı noktasında mutabık kalındı.

EMLAK KONUT'UN HAYAT MEKKE PROJESİ İÇİN YENİ KARAR

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bu imzalar; şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. Görüşmemizde ayrıca, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke Projesi'ni değerlendirerek projenin yüzde 25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardık. COP31 Başkanlığı kapsamında hazırladığımız uygulama odaklı Eylem Gündemi çerçevesinde, iklime dirençli şehirler başta olmak üzere öncelikli çalışma alanlarımızı da ele aldık. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği ve iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ENERJİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Kurum ikinci görüşmesini Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaştı, Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon, Yeşil Sanayileşme, Sıfır Atık, Gıda Güvenliği, İklim Uygulama Köprüsü, İklim Dirençli Şehirler, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjileri, Dinamik ve Dirençli Sağlık Sistemleri'nden oluşan 10 öncelikli eylem başlıklarını anlattı.

COP31 İÇİN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Dirençli şehirler alanında Asrın İnşa Seferberliği'ni örnek gösteren Bakan Kurum, temiz enerji dönüşümü konusunda da COP31'in 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyona geçiş hedefine dikkat çekti. Bakan Kurum bu görüşmeye ilişkin de sanal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Riyad temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldik. COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile Eylem Gündemimiz kapsamında "35'e 35" Küresel Elektrifikasyon Hedefimizi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye-Suudi Arabistan'dan Konut Anlaşması - Son Dakika

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