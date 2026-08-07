Mekke'de Üç Ülkeden Ortak Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Mekke'de Üç Ülkeden Ortak Savunma Anlaşması

Mekke\'de Üç Ülkeden Ortak Savunma Anlaşması
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke'de imzaladıkları Ortak Savunma Anlaşması ile bir ülkeye yapılan saldırıyı tümüne yapılmış sayacaklarını ve savunma iş birliğini güçlendireceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üç ülke arasında hayata geçirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Anlaşma ile herhangi bir ülkeye yapılacak silahlı saldırının, tümüne yapılmış sayılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı'na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke'deki Safa Sarayı'nda bir araya gelmiş, burada resmi görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Mekke'de Üç Ülkeden Ortak Savunma Anlaşması - Son Dakika

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