Türkiye ve Kırgızistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Kırgızistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

Türkiye ve Kırgızistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma, enerji verimliliği ve tasarrufu ile güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi gibi alanlarda ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

05.11.2024 15:01
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İki ülke arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine eşlik ettiklerini belirtti.

Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldıklarını kaydeden Bayraktar, enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un huzurlarında Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere enerjinin farklı alanlarında özel sektör girişimlerinin teşvik edilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye ve Kırgızistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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