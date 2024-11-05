Türkiye ve Kırgızistan Enerji Alanında Mutabakat Zaptı İmzaladı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İki ülke arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine eşlik ettiklerini belirtti.

Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldıklarını kaydeden Bayraktar, enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un huzurlarında Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere enerjinin farklı alanlarında özel sektör girişimlerinin teşvik edilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.