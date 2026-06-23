Türkiye\'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin askeri iş birliği yürüttüğü Somali'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Somali hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail'in ayrılıkçı Somaliland bölgesine asker gönderdiği öne sürülürken, Tel Aviv yönetiminden gelen açıklamalar tartışmaları daha da alevlendirdi.

"İSRAİL ASKERLERİ SOMALILAND'A KONUŞLANDIRILDI" İDDİASI

Somali hükümetinden bir yetkili, İsrail'in yılın ilk aylarında Somaliland'a küçük bir askeri birlik sevk ettiğini iddia etti. İsrail'in Somaliland'a yönelik bu hamlesinin, bölgede yeni bir diplomatik ve güvenlik tartışmasını beraberinde getirdiği belirtildi.

İddialara göre yaklaşık 50 kişiden oluşan askeri birlik, Şubat ayının sonlarında İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden yükselmesinin ardından bölgeye gönderildi.

"AFRİKA KÖKENLİ ASKERLER GÖREVLENDİRİLDİ" İDDİASI

Somali istihbarat raporlarına dayandırılan bilgilere göre İsrail ordusunun, bölgede dikkat çekmemek ve yerel halk arasında daha kolay hareket edebilmek amacıyla Afrika kökenli askerleri görevlendirdiği öne sürüldü. Söz konusu askerler arasında özellikle Etiyopya kökenli personelin bulunduğu iddia edildi.

İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İddiaların gündeme gelmesinin ardından İsrailli askeri yetkililer konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, meselenin siyasi makamların değerlendirme alanına girdiğini belirtti. Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise asker konuşlandırıldığı yönündeki haberler kesin bir dille yalanlandı.

Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"UZUN YILLARDIR GİZLİ İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Katz, görüşmede İsrail ile Somaliland arasında uzun yıllardır güvenlik alanında gizli iş birlikleri yürütüldüğünü söyledi. İki taraf arasındaki ortaklığın daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Katz, bu iş birliğinin bölgede istikrara katkı sağladığını savundu.

İsrail'in Nisan ayında Somaliland'ın başkenti Hargeisa'ya büyükelçi ataması da bölgedeki birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

CNN'İN İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan CNN'in daha önce yayımladığı bir haberde, Somaliland'ın İsrail'e İran'a yönelik operasyonlarda kullanılabilecek ek bir askeri saha sağladığı öne sürülmüştü.

Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali ise ülkede herhangi bir İsrail askeri üssünün bulunmadığını söyledi. Ancak Ali, İsrail'in polis ve askeri personele eğitim desteği verdiğini doğruladı.