Tutuklanacağı belirtilen Trump'a ait görüntüler ABD'de ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Tutuklanacağı belirtilen Trump'a ait görüntüler ABD'de ortalığı karıştırdı

23.03.2023 16:08

Tutuklanacağını ifade etmesinin ardından destekçileri sokağa dökülen eski ABD Başkan Donald Trump'ın yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğrafları geniş çapta yankı buldu. Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sanarken, Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı eski cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.

DESTEKÇİLERİNİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

Hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi beklenen Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tutuklanacağını söylemiş ve destekçileri sokağa çıkın çağrısında bulunmuştu.

YAPAY ZEKAYLA SAHTE FOTOĞRAFLAR OLUŞTURULDU

Trump ile ilgili karar henüz açıklanmadan, ABD'deki gerilimi arttıracak bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ile oluşturulan sahte fotoğraflarla Trump tutuklanmış ve polislerden kaçıyormuş gösterildi.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.

İşte elden ele dolaşan o fotoğraflar;

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Son Dakika Dünya Tutuklanacağı belirtilen Trump'a ait görüntüler ABD'de ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanacağı belirtilen Trump'a ait görüntüler ABD'de ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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