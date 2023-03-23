Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı eski cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.
Hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi beklenen Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tutuklanacağını söylemiş ve destekçileri sokağa çıkın çağrısında bulunmuştu.
Trump ile ilgili karar henüz açıklanmadan, ABD'deki gerilimi arttıracak bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ile oluşturulan sahte fotoğraflarla Trump tutuklanmış ve polislerden kaçıyormuş gösterildi.
Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.
İşte elden ele dolaşan o fotoğraflar;
Son Dakika › Dünya › Tutuklanacağı belirtilen Trump'a ait görüntüler ABD'de ortalığı karıştırdı - Son Dakika