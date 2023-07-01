Twitter'a erişim sorunu yaşandı, Elon Musk açıkladı - Son Dakika
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Twitter'a erişim sorunu yaşandı, Elon Musk açıkladı

01.07.2023 20:38

Her gün milyonlarca sosyal medya kullanıcısının girdiği Twitter'da erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, hesaplarına erişemedi ve 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla karşılaştı. Twitter'ın yoğun kullanım ve spam aktiviteler nedeniyle geçici sınırlar uyguladığı belirtildi. Elon Musk, Twitter'da doğrulanmış hesapların günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesapların günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesapların ise günde 300 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Twitter'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "kullanım limiti aşıldı" hatası nedeniyle Twitter'a erişim sorunu yaşarken, Elon Musk'tan da açıklama geldi. Twitter'ın patronu Elon Musk, "Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." dedi. Twitter'ın kararına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Her gün milyonlarca sosyal medya kullanıcısının girdiği Twitter'da erişim sorunu yaşadı. Twitter'a girmek isteyen çok sayıda kişi, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaşıp hesaplarına erişemedi. Kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları yoğun kullanım ve spam aktiviteler nedeniyle Twitter'ın böyle bir karar aldığı belirtildi.

"TWITTER'DA GEÇİCİ SINIRLAR UYGULADIK"

Sosyal medya kullanıcılarının bekleyişi devam ederken, Twitter'ın patronu Elon Musk'tan da açıklama geldi. Bir paylaşım yapan Musk, Twitter'da geçici sınırlar uyguladıklarını belirtti. Musk, şunları söyledi: "Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ

Twitter'ın kararına tepkiler kısa sürede çığ gibi yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları, kararın yanlış olduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde:

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Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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