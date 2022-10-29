Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri

Elon Musk'ın Twitter'ın üst düzey yöneticilerini işten çıkarmasıyla Twitter'ın San Francisco kentindeki genel merkezi önünden yayın yapan muhabir Deirdre Rosa, çevrede ellerinde koli kutularıyla gezen iki kişiyle röportaj yaptı. Kendilerini Twitter çalışanı olarak tanıtan bu kişi, ellerindeki koli kutularını göstererek işten çıkartıldıklarını açıkladı.

"GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE SARSILMIŞLAR"

Bunun üzerine Rosa, iki kişinin fotoğrafıyla birlikte "Tüm veri mühendisleri ekibi işten çıkartılıyor. Bu ikisi onlardan" ve "Gözle görülür şekilde sarsılmışlar. Daniel bize bir Tesla sahibi olduğunu ve ödemeleri nasıl yapacağını bilmediğini söylüyor" mesajlarını Elon Musk'ı etiketleyerek paylaştı.

"MEDYAYI MI KANDIRIYORLAR?"

Deirdre Rosa daha sonra bu kişileri teyit edemediklerini belirterek "Twitter Genel Merkezi'nin etrafında bir karışıklık var. İnsanları işten çıkartıyorlar mı? Medyayı mı kandırıyorlar?" mesajını paylaştı.

ELON MUSK KAYITSIZ KALAMADI

Bu kişilerin muhabire şaka yaptığı ortaya çıkınca Elon Musk mesaj paylaşarak "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden (kandırma) biri" açıklaması yaptı.

İşte uluslararası kamuoyunda gündem olan o paylaşımlar;