Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri

29.10.2022 17:32

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında üst düzey yönetimi işten çıkartmasıyla ellerinde kolilerle gezen iki kişi ABD medyasından bir muhabire, "Twitter'dan atıldık" beyanıyla şaka yaptı. Musk, olayla ilgili, "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri" yorumunda bulunurken muhabir Deirdre Bosa, daha sonra kendisine röportaj veren bu kişileri teyit edemediklerini ifade etti.

Elon Musk'ın Twitter'ın üst düzey yöneticilerini işten çıkarmasıyla Twitter'ın San Francisco kentindeki genel merkezi önünden yayın yapan muhabir Deirdre Rosa, çevrede ellerinde koli kutularıyla gezen iki kişiyle röportaj yaptı. Kendilerini Twitter çalışanı olarak tanıtan bu kişi, ellerindeki koli kutularını göstererek işten çıkartıldıklarını açıkladı.

"GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE SARSILMIŞLAR"

Bunun üzerine Rosa, iki kişinin fotoğrafıyla birlikte "Tüm veri mühendisleri ekibi işten çıkartılıyor. Bu ikisi onlardan" ve "Gözle görülür şekilde sarsılmışlar. Daniel bize bir Tesla sahibi olduğunu ve ödemeleri nasıl yapacağını bilmediğini söylüyor" mesajlarını Elon Musk'ı etiketleyerek paylaştı.

"MEDYAYI MI KANDIRIYORLAR?"

Deirdre Rosa daha sonra bu kişileri teyit edemediklerini belirterek "Twitter Genel Merkezi'nin etrafında bir karışıklık var. İnsanları işten çıkartıyorlar mı? Medyayı mı kandırıyorlar?" mesajını paylaştı.

ELON MUSK KAYITSIZ KALAMADI

Bu kişilerin muhabire şaka yaptığı ortaya çıkınca Elon Musk mesaj paylaşarak "Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden (kandırma) biri" açıklaması yaptı.

İşte uluslararası kamuoyunda gündem olan o paylaşımlar;

Twitter'dan kovulduk diye şaka yaptılar
Twitter'dan kovulduk diye şaka yaptılar
Twitter'dan kovulduk diye şaka yaptılar
Twitter'dan kovulduk diye şaka yaptılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Meta'dan Elon Musk'a teklif: Twitter için hazır! Meta'dan Elon Musk'a teklif: Twitter için hazır! Elon Musk, Twitter'dan men edilen kullanıcılar için açıklama yaptı! Elon Musk, Twitter'dan men edilen kullanıcılar için açıklama yaptı!

Tam Gemi Şok Denemeleri, Elon Musk, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Reha Muhtar'dan çarpıcı iddia: Beni akıl hastanesine gönderip gayri menkullerimi almaya çalışıyorlar
18:03 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17:51 Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı
17:47 Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara! Hayvanseverler isyan etti
17:26 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus'u çıldırtan olaya yorum: Hayretler içindeyim
16:40 Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu
16:34 Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi
16:32 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, TOGG fabrikasının açılışında konuştu: Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz
16:35 Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı
16:05 Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 18:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement