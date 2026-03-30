Uçağı New York\'ta kaza yapan Air Canada CEO\'su istifa kararı aldı

Air Canada'nın CEO'su Michael Rousseau, New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan ölümcül uçak kazasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle oluşan yoğun tepki sonrası görevinden ayrılma kararı aldı.

TEPKİNİN NEDENİ: FRANSIZCA KONUŞMAMASI

Kaza sonrası yayımlanan taziye videosunda Rousseau'nun neredeyse tamamen İngilizce konuşması, özellikle Fransızca'nın yoğun olarak kullanıldığı Quebec bölgesinde büyük tepki çekti. Kanada'nın iki resmi dili olmasına rağmen mesajda yalnızca birkaç Fransızca kelime kullanılması "saygısızlık" olarak değerlendirildi.

SİYASİ VE TOPLUMSAL BASKI ARTTI

Yaşanan kriz kısa sürede siyasi boyuta taşındı. Kanada Başbakanı ve Quebec yönetimi Rousseau'yu eleştirirken, yüzlerce hatta binlerce şikayet resmi kurumlara iletildi. Quebec Parlamentosu da CEO'nun istifasını talep eden bir karar aldı.

İSTİFA KARARI GELDİ

Artan baskının ardından Rousseau'nun görevinden ayrılacağı açıklandı. Şirket bu süreci "planlı ayrılık" olarak tanımlasa da, kararın arkasında dil tartışmasının yarattığı kamuoyu baskısının etkili olduğu yorumları yapılıyor.

KANADA'DA DİL HASSASİYETİ ÇOK YÜKSEK

Kanada'da özellikle Quebec bölgesinde Fransızca, yalnızca bir iletişim dili değil aynı zamanda kültürel kimliğin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle büyük şirket yöneticilerinin iki resmi dili de kullanması bekleniyor ve kriz anlarında bu hassasiyet daha da önem kazanıyor.

2 PİLOT ÖLMÜŞTÜ

Montreal-New York seferini gerçekleştiren Air Canada'ya ait yolcu uçağı 23 Mart Pazartesi günü pistte görev yapan bir itfaiye aracıyla çarpışmıştı. Korkunç kazada 2 pilot hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı. Uçakta 72 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.