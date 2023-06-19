Uganda'da okul saldırısında 39 çocuk canlı canlı yakılarak öldürüldü

Uganda'daki bir okulda, "ISIS militanları" tarafından gerçekleştirilen vahşi bir saldırıda 39 çocuk canlı canlı yakılarak ve palalar ile katledildi.

Korkunç baskında, çocukların çoğu yataklarında uyurken canlı canlı yakıldı veya maket bıçağı ile öldürüldü. Olaydan Müttefik Demokratik Kuvvetler adlı bir ISIS yan kuruluşunun sorumlu olduğu düşünülüyor. Beş ISIS militanın saldırı yaptığı binada toplam 41 kişi hayatını kaybetti ve sekiz kişi hayatını kaybetti.

Mpondwe-Lhubiriha Belediye Başkanı Sylvester Mapozi, 39 öğrenci ve iki yetişkinin bu dehşet verici saldırıda yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Saldırıdan kurtulan 16 yaşındaki Mumbere Edgar Dido, teröristlerin önce "pencerelerden ateş açtığını", sonra da yatakhaneyi yaktığını aktardı.

Daha sonra, pala saldırısını takiben bir bomba yatakhaneye atıldı. Bomba sonucu yaklaşık 40 öğrenci hayatını kaybetti. Bazı cesetlerin oldukça kötü yanmış olduğu ve bu nedenle kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılmasının gerektiği doğrulandı.

Uganda askerleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin peşine düştü. ADF isyancıları, yiyecek taşıtmak için altı çocuğu kaçırdı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geri döndüler.

Bir Mpondwe sakini yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Eğer bize sınırların güvende olduğunu ve güvenliğin sıkı olduğunu söylüyorlarsa, bu katillerin insanlarımızı öldürmeye geldiği sırada güvenlik güçlerinin nerede olduğunu bilmek istiyorum." dedi.

Helikopterler, okula düzenlenen bu korkunç baskının ardından failleri yakalamak için seferber edildi.

Savunma sözcüsü Felix Kulayigye, "Kuvvetlerimiz, kaçırılanları kurtarmak ve bu grubu imha etmek için düşmanın izini sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.