Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, Rusya'nın stratejik bombardıman filosuna yönelik gerçekleştirdiği tarihi drone saldırısının detaylarını içeren yeni görüntüleri yayınladı. "Operasyon Örümcek Ağı" kod adlı saldırıda 41 Rus savaş uçağı imha edildi.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen operasyonda toplam 117 kamikaze drone kullanıldı. Saldırı, Rusya'nın dört farklı bölgesindeki hava üslerini hedef aldı.

Yayınlanan görüntülerde drone'ların havadan spiral çizerek Tu-95MS ve Tu-22M stratejik bombardıman uçakları ile A-50 casus uçaklarına iniş yaptığı ve kendilerini patlattığı görülüyor. Saldırı sonrası pistte alevler içinde yanan uçak enkazları dikkat çekiyor.

Operasyonun en çarpıcı yanı, drone'ların Rus topraklarına nasıl ulaştırıldığı oldu. Normal kargo konteynerleri içinde kamyonlarla taşınan drone'lar, Rus hava üslerinin yakınına park edildi.

Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, habersiz kamyon şoförlerinin konteynerleri üs yakınlarına bıraktığı görülüyor. Konteynerlerin kapakları açılınca drone sürüleri dışarı çıkarak hedeflerine yöneldi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, operasyonun 18 ay süren planlama sürecini denetlediğini açıkladı.

"Bir buçuk yıl önce onayladığım planın sonuç vermesi ve Rusya'nın 40'tan fazla stratejik uçağını kaybetmesi gerçekten tatmin edici. Bu çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırıda imha edilen 41 uçağın Rusya'ya maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar (5,4 milyar sterlin) olduğu tahmin ediliyor. Uydu görüntüleri pistteki yanmış uçak enkazlarını doğruluyor.

Rusya'nın hasarın boyutunu gizlemek için bazı enkaz parçalarını aceleyle kaldırdığı gözlemlendi.

Saldırıdan sonraki ilk açık görünümünde Putin operasyona değinmedi. Bunun yerine yetkililere yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimini "terörist" olmakla suçladı.

Putin, Ukrayna'nın Rus demiryolu ağına yönelik saldırılarından yakındı ancak kendi güçlerinin Ukrayna şehirlerinde gerçekleştirdiği sivil katliamlarına değinmedi.