Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin! - Son Dakika
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Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!

30.03.2022 13:09

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereçuk, Çernobil'deki patlama riski nedeniyle tesisi ele geçiren Rus güçlerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna bölge için özel bir Birleşmiş Milletler görevi talep etti.

İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerine rağmen Ukrayna'da yaşanan savaş tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusu geri çekilmesine rağmen Ukrayna'da uyguladığı agresif tutumu devam ettiriyor. Öte yandan gün içerisinde Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusu tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Santrali'nin patlama riski ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.

UKRAYNA ORDUSU PATLAMA UYARISI YAPTI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereçuk, Çernobil Nükleer Santrali'nde mühimmat patlaması riski olduğunu ve tesisi işgal eden Rus güçlerinin bölgeden çıkmasını söyledi. Vereçuk, patlama uyarısının Ukrayna ordusu tarafından yapıldığını aktardı.

"NÜKLEER FELAKET YAŞANMASI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEYİ TALEP EDİYORUZ"

Başbakan İrina Vereçuk BM'ye çağrı yaparak, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasak bölge olan Çernobil'in silahsız hâle getirilmesi için derhal önlem almasını ve yeniden bir nükleer felaketin yaşanması riskini en aza indirmek için bölgeye özel bir BM görevi başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

RUS ORDUSU AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 4. NÜKLEER SANTRALİNE SALDIRMIŞTI

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşın 9. gününde Rus ordusu Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını bildirdi. Kuleba ise konu hakkında yaptığı açıklamada "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı" şeklinde konuşmuştu.

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