Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor! - Son Dakika
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Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!

28.02.2022 10:34
Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!

Savaş yerin üstünde şiddetlenirken, Ukraynalılar güvenliği metro istasyonlarında ve bodrumlarda aradılar. Kiev'in sığınaklarında ve yeraltı tünellerinde, tepeden patlamalar duyulsa da yaşam yeraltında devam ediyor . Gençler iPhone'lara yapışmış oturuyorlar, ebeveynler uyumak için çocuklarının etrafına yorgan sokuyor. Bazıları evcil hayvan tutarken, diğerleri karanlık, hareketsiz metro arabalarında oturuyor.

Guardian, başkent Kiev'deki metro istasyonlarından birine gitti. Haberde, binlerce kişinin yeraltındaki yapılarda toplandığı yazıldı.

Haberde metrolardaki durum şöyle tasvir edildi:

Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar 'Anne hepimiz ölecek miyiz' diye soruyor!

"Cuma gecesi başkente bombalar ve toplar yağarken binlerce Ukraynalı yeraltı metro istasyonlarında, bodrumlarda ve sığınaklarda toplandı. Birçoğunun yanında çocukları, uyku tulumları, eşyalar ve peluş oyuncakları vardı.

Saklandığı yerlerde, yatacak yeri olmayan yüzlerce insan vardı. Buldukları sandalye ve sadece biraz suydu. Oturacak yer bulmak bile zordu. "

ÇOCUĞUN ANNEYE SORDUĞU SORU

Kiev'deki bir bodrum katındaki sığınakta Reuters muhabirlerine konuşan 40'lı yaşlarındaki Alla, çocuklarının korktuğunu ve ağlayıp "Anne, hepimiz ölecek miyiz?" diye sorduğunu anlattı.

Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar 'Anne hepimiz ölecek miyiz' diye soruyor!

35 yaşındaki Viktoria ise "Burada ne kadar kalmamız gerektiğini bilmiyoruz. Neyse ki en azından sandalyemiz var" diye konuştu.

"İSTASYON DIŞINDA OLUP BİTENDEN HABERSİZİZ"

Harkov'da eğitim gören Shana Shaji da metro istasyonuna saklananlardan biri. Shaji yemek sıkıntısı çektiklerini ve dış dünyayla iletişimi sadece cep telefonuyla sağladıklarını söyledi. Shaji, istasyonun dışında olup bitenlerden habersiz olduklarını ifade etti.

Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar 'Anne hepimiz ölecek miyiz' diye soruyor!

Arkadaşlarıyla istasyonda kalan Shjaji, dışarı çıkamaya çalıştıklarını ancak askeri araçları görünce istasyona tekrar kaçtıklarını sözlerine ekledi.

Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar 'Anne hepimiz ölecek miyiz' diye soruyor!

Tıp fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Lakshmi Devi ise yaşadığı binanın bodrum katına saklandığını belirtti:

"Şu anda tek duyabildiğimiz şey bomba sesleri.

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SON DAKİKA: Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor! - Son Dakika
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