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Ukrayna'daki nükleer santral yakınında şiddetli patlama - Son Dakika

Ukrayna'daki nükleer santral yakınında şiddetli patlama

Son Güncelleme: 25.10.2023 22:36

Ukrayna'daki Khmelnitsky Nükleer Santrali yakınında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada Khmelnitsky Nükleer Santrali'nin 2 binasında hasar meydana geldiği ve elektrik hatlarının da zarar gördüğü açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu kanıtladığını belirtti.

Ukrayna'daki Khmelnitsky Nükleer Santrali yakınında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından açıklama yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, "Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz" dedi.

"DÜŞMAN SANTRALİN YAKININDAKİ BÖLGEYİ VURDU"

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'daki Khmelnitsky Nükleer Santrali yakınında şiddetli patlama meydana geldi. Ukrayna Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada Khmelnitsky Nükleer Santrali'nin 2 binasında hasar meydana geldiği ifade edilerek, "Düşman, Khmelnitsky Nükleer Santrali'nin yakınındaki bölgeyi vurdu. Patlama sonucunda idari ve laboratuvar binalarının pencereleri hasar gördü" denildi.

Elektrik hatlarının da hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, Netishyn ve Slavuta kasabalarında bin 800'den fazla hanenin elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

ZELENSKİ: RUSYA HEDEF ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın muhtemelen İHA'lar ile nükleer santrali hedef aldığını belirterek, saldırının Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu kanıtladığını aktardı. Zelenskiy, "Bu İHA'ların hedefi büyük ihtimalle Khmelnitsky Nükleer Santrali'ydi. Patlamanın oluşturduğu şok dalgası, nükleer enerji santralinin tesisleri de dahil olmak üzere camları paramparça etti" dedi.

"BİR DAHAKİ SEFER BU KADAR ŞANSLI OLAMAYABİLİRİZ"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, İHA saldırısından kaynaklanan patlamaların tesisin faaliyetlerini veya şebekeyle olan bağlantısını etkilemediği aktarılarak, bazı saha dışı radyasyon izleme istasyonların geçici güç kaybı yaşandığı ifade edildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Alandaki çok sayıda pencerede hasar olması, bunun ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz" dedi.

PATLAMADA 20 BİNA HASAR GÖRDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Slavuta'da aralarında itfaiye ve polis tarafından kullanılan binalarında olduğu toplam 20 binanın patlamada hasar gördüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'ya ait 11 İHA'nın tamamının imha edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'daki nükleer santral yakınında şiddetli patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'daki nükleer santral yakınında şiddetli patlama - Son Dakika
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