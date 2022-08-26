Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü

26.08.2022 09:02

Zaporijya nükleer santralinin Ukrayna'nın elektrik şebekesinden bağlantısının koptuğunu ve Avrupa'nın ciddi radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski, "Dizel jeneratörler devreye sokulmuş olmasaydı, elektrik gider gitmez santraldeki çalışanlarımız müdahale etmeseydi, şu an bir radyasyon kazasının sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor olurduk" şeklinde konuştu.

Zaporijya'nın güvenlikli şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenski, tehlikenin şimdilik geçtiğini söyledi.

ELEKTRİK HATLARI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Santral çevresindeki çatışmalar sebebiyle aynı gün erken saatlerde bazı bölgelerde küçük çaplı yangınlar çıkmış; elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı. Avrupa'daki en büyük nükleer santral olan Zaporijya Rusya'nın kontrolüne geçtiğinden bu yana birçok uluslararası kurum ve lider, ciddi bir nükleer tehlike endişesi olduğunu söylüyor. Rusya, Ukrayna'yı santrali hedef almakla suçlarken Ukrayna da Rusya'nın santrali askeri üs olarak kullandığını savunuyor.

"JENERATÖRLER DEVREYE SOKULMAMIŞ OLSAYDI SONU FELAKETTİ"

Perşembe geç saatlerde bir açıklama yapan Zelenski, "Dizel jeneratörler devreye sokulmuş olmasaydı; elektrik gider gitmez santraldeki çalışanlarımız müdahale etmeseydi; şu an bir radyasyon kazasının sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor olurduk." dedi.

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ELEKTRİK DESTEĞİ ŞART

Çarşamba günü çıkan yangınlar birlikte dün erken saatlerde hatların zarar görmesiyle birlikte çalışan iki güç ünitesinin şebekeyle bağlantısı geçici olarak kesilmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) "Nükleer güvenlik için santral dışından gelen güvenlikli bir elektrik desteği şart" açıklaması yapmıştı.

Zelenski yangın için Rus bombardımanını suçlarken bölgeye Moskova tarafından atanan yönetici Yevgeny Balitsky, Ukrayna güçlerinin açtığı ateşin yangına sebep olduğunu savundu.

RADYASYON SEVİYESİ NORMALİN ÜZERİNE ÇIKMADAN ATLATILDI

Bir süre elektrik bağlantısı kesilmiş olsa da alınan önlemler neticesinde Zaporijya'daki radyasyon seviyesi normalin üzerine çıkmadan tehlike atlatıldı. Nükleer santral Ukrayna'nın elektriğinin beşte birini sağlıyor. Mart başından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan Zaporijya'daki santrali Ukraynalı operatör ve teknisyenler çalıştırmaya devam ediyor.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü - Son Dakika
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