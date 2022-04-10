Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü - Son Dakika
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Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü

10.04.2022 13:50
Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 46. gününde, Rus ordusunun verdiği kayıplar hakkında Zelenski dikkat çeken bir açıklama yaptı. Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü söyleyen Zelenski, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankın imha edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan işgal 46. gününde hız kesmeden devam ederken, Rus ordusunda işlerin yolunda gitmediğine dair bir açıklama da Ukrayna lideri Zelenski'den geldi.

152 UÇAK VE 722 TANK İMHA EDİLDİ

Zelenski bugün yaptığı açıklamada, savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken, 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

TAHLİYE EDİLEN SİVİL SAYISI 704 BİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını belirten Mizintsev, " Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimlerini kayda alarak Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor" dedi.

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