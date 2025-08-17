ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Anlaşması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?