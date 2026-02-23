Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor - Son Dakika
Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor

Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor
23.02.2026 08:48
Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor
10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı. CJNG karteli üyeleri Meksika ordusu ile sokaklarda çatışırken, bölgeden servis edilen görüntüler olayların daha da büyüyeceğini gözler önüne serdi. Karteller yolları kapatmak yerine kazmaya başlarken, yolları tamamen kullanılamaz hale getirmeye çalışıyorlar.

Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu ve Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho", ordu tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldü. El Mencho'nun ülkedeki en güçlü kartellerden biri olan CJNG'yi uzun yıllar yönettiği, hem Meksika hem ABD tarafından uluslararası suç listelerinde en üstte yer aldığı biliniyor.

Operasyonun ardından kartel üyeleri ile Meksika ordusu arasında çatışmalar sokaklara taşarken, özellikle Jalisco ve çevre eyaletlerde yolların kapatılması ve araçların ateşe verilmesiyle şiddet olayları hız kazandı. Binlerce araç blokajlara takılırken yolları tamamen kullanılamaz hale getirme çabaları, bölgedeki günlük hayatı felç etti.

Ülkede kaos büyüyor! Kartel üyeleri yolları kazmaya başladı

GÜVENLİK KRİZİ DERİNLEŞTİ

CJNG üyeleri ölüm haberinin ardından çeşitli eyaletlerde otoyolları barikatlarla kapattı, yakılan araçlar dumanlar yükseltti; halkın hareketliliğini engelleyen bu taktikler, güvenlik analistlerine göre örgütün hem misilleme hem de güçlü olduğunu gösterme amacını taşıyor. Özellikle Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato ve diğer bölgelerde tahrip edilen yollar nedeniyle acil servisler ve ulaşım hatlarında aksamalar yaşandı.

Ülkede kaos büyüyor! Kartel üyeleri yolları kazmaya başladı

OPERASYON SONRASI ÇATIŞMALAR

El Mencho'nun öldüğü operasyonda aynı zamanda CJNG'nin ağır silahlar ve zırhlı araçlarla donanmış bazı militanlarının ordunun ateşiyle karşılaştığı, çatışmaların havai fişek gibi patlamalarla gece boyunca devam ettiği belirtiliyor. Bazı eyaletlerde güvenlik güçlerinin kontrolü yeniden sağlama çabası sürüyor.

Ülkede kaos büyüyor! Kartel üyeleri yolları kazmaya başladı

TURİZM VE GÜVENLİK UYARILARI

Çatışmaların etkisi genişlerken, ABD ve Kanada gibi ülkeler bölgede yaşayan veya seyahat eden vatandaşlarına güvenlik uyarıları yayımladı, bazı uçuşlar iptal edildi ve halk evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.

Dünya, Suç, Son Dakika

