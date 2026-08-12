Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor - Son Dakika
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Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor
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Güneydoğu Asya'da felakete yol açan Dolphin (Yunus) Tayfunu ve muson yağmurları Filipinler'i sular altında bıraktı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği ada ülkesinde sel suları nehirleri ve kanalları devasa çöp dağlarıyla tıkadı. Hükümetin "atık krizi" ilan ettiği bölgede temizlik seferberliği başlatılırken, meteorologlar El Niño etkisiyle tarihin en şiddetli fırtına sezonunun yaşanabileceği konusunda uyardı.

Asya genelinde büyük yıkıma yol açan Dolphin (Yunus) Tayfunu panik yaratmaya devam ediyor. Filipinler'i vuran şiddetli fırtına ve sellerde en az 15 kişi hayatını kaybederken, suların sürüklediği tonlarca atık kentlerde büyük bir "çöp krizi" başlattı.

Asya kıtasının doğusunu etkisi altına alan Dolphin (Yunus) Tayfunu, ada ülkesi Filipinler'de büyük bir insani ve çevresel felakete yol açtı. Günlerdir süren felaket nedeniyle can kaybı artarken, altyapı çöktü, yerleşim yerleri harabeye döndü.

KÖYLER SULAR ALTINDA

Güneybatı muson rüzgarları "Habagat" ile birleşen ve ada ülkesine muazzam miktarda yağış bırakan tropikal fırtınalar; devasa sel felaketlerine ve toprak kaymalarına neden oldu. Şiddetli yağışlar sonucu köylerin tamamı sular altında kalırken, yüzlerce ev yıkıldı, ana yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre felakette en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

BAŞKENTTE ATIK KRİZİ

Sel sularının beraberinde getirdiği tonlarca atık, şehir merkezlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Filipinler'in başkenti Manila'nın banliyölerinden Parañaque şehrindeki Redemptorist Kanalı, tamamen devasa çöp yığınlarıyla tıkandı. Su yollarının kapanması nedeniyle sel sularının tahliyesi zorlaşırken, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden büyük bir risk ortaya çıktı.

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

HÜKÜMET SOS VERDİ

Yaşanan tablonun ardından "atık krizi" ilan eden Filipinler hükümeti, bölgede acil temizlik seferberliği başlattı. Heavy ekipmanlar, temizleme tekneleri ve çok sayıda insan gücüyle ekipler; kanalları ve caddeleri kaplayan pis kokulu dev çöp dağlarını temizlemek için zamanla yarışıyor.

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

TARİHİN EN ŞİDDETLİ TAYFUN SEZONU OLABİLİR

Meteorologlar, bölgede yağışların devam edeceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Tropikal kasırgaların oluşumunu tetikleyen El Niño iklim olayının yoğunlaşması nedeniyle, mevcut tayfun sezonunun kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana görülen en şiddetli sezonlardan biri olabileceği belirtiliyor. Dolphin Tayfunu ve beraberindeki aşırı yağışlar Filipinler'in yanı sıra Çin, Japonya ve Vietnam gibi bölge ülkelerinde de büyük tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Güneydoğu Asya, Filipinler, Fırtına, Fırtına, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kzk Kzk :
    Haber başlığını okuyunca İzmir zannettim 3 2 Yanıtla
  • Sernazze Sernazze:
    UAHAHAHAHA 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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