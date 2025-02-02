Ülkeden kovulan Fransa\'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar

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Yıllardır Fransa'nın sömürgesi altında bulunan Orta Afrika ülkesi Çad, Paris yönetimine ülkede konuşlu bulunan askerlerini çekmesi için 31 Ocak tarihine kadar süre vermiş ve Fransız kuvvetleri de bu tarihi beklemeden 10 Aralık 2024 çekilmeye başlamıştı.

TÜRKİYE'NİN ÇAD'DAKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Son Fransız uçağının da havalanarak ülkeden ayrılması üzerine Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby'nin katılımıyla bir tören düzenlendi.Gelişmelerin ardından ise Fransız medyası, Türk İHA'larının Faya- Largeau üssüne yerleştiğini öne sürdü. Konuya ilişkin haberlerde, Türk İHA'larının bölgede bulunma nedeninin askeri olduğu iddia edildi. Çad tarafından satın alınan Bayraktar İHA'larının uygulanmasından sorumlu uzman ve teknisyenlerin hava üssünde bulunduğu ve bölgede yalnızca görevli personel, drone pilotları ile Bayraktar çalışanlarının olduğu kaydedildi.

'TÜRKİYE BÖLGEDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUYOR'

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile imza attığı savunma alanındaki iş birliklerinden rahatsız olan Fransız basınında, 'Türkiye Afrika ordularının giderek ayrıcalıklı bir ortağı haline geliyor. Türkiye bölgedeki boşlukları doldururken, Afrika'da büyük iddialar peşinde koşmaya başlamışken, birçok ülkeye kendini kanıtlamış durumda' ifadeleri kullanıldı.

"ÇAD'DA KİM VARSA AFRİKA'DA PARLAR"

Fransız RFİ gazetesinde, Ankara'nın Bayraktar satışları ile Afrika pazarında cazibe merkezi haline geldiği ve stratejik konumuyla bölgede büyük bir öneme sahip olan Çad'la da iş birliği yapmasının etkili ve anlamlı olduğu dile getirildi. Haberde, "Çad'da kim varsa Afrika'da parlar" denildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ÜS KURACAĞI İDDİASI

Öte yandan Fransız medyası, Türkiye'nin bölgede askeri üs kurmasından da oldukça endişeli. Türk İHA'larının Faya-Largeau üssüne yerleştiği ancak yakın bir zamanda Fransız askerlerince terk edilen Abeche askeri üssüne konuşlanabilecekleri öne sürüldü.

ÇAD İLE İHA İŞ BİRLİĞİ

Çad ile Türkiye arasında geçtiğimiz yıllarda savunma sanayi alanında anlaşmalara varılmış ve Encemine yönetimi Ankara'dan; HÜRKUŞ-C taarruz uçağı, ANKA-S SİHA, AKSUNGUR SİHA, MAM-L, SİHA CİRİT lazer güdümlü füze ile akıllı mühimmatlar satın almıştı.